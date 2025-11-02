रोहित आर्या एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट, जांच के घेरे में मुंबई पुलिस और शिक्षा विभाग

पुलिस ने बताया कि आरए स्टूडियो में बंधक बनाए गए बच्चों की उम्र 8 से 15 वर्ष के बीच थी। वे स्टूडियो में ऑडिशन के लिए गए थे। बच्चों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही पवई और आसपास के पुलिस थानों की टीमें मौके पर पहुंचीं। पहले रोहित आर्या को समझाने का प्रयास किया गया और जब वह नहीं माना तो पुलिस बाथरूम के रास्ते ऑडिशन रूम में गई। इस दौरान रोहित आर्या ने एयरगन से हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसकी छाती पर लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया।