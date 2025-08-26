नाक टूटी, खून बहा… फिर भी पुलिस ने नहीं लिखी FIR! पुणे में सड़क पर गुंडागर्दी, वीडियो देख हो जाएंगे परेशान

महाराष्ट्र के पुणे शहर से रोड रेज का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले युवकों को टोकना एक कार चालक को भारी पड़ गया। खड़की (Khadki) के एलफिंस्टन रोड पर सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे यह घटना हुई। 29 वर्षीय फाइनेंस प्रोफेशनल सत्यम भार्गव पर 4 से 6 युवकों ने मिलकर हमला कर दिया। कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने दो बाइक सवारों को गलत दिशा में न चलने की नसीहत दी थी।