नाक टूटी, खून बहा… फिर भी पुलिस ने नहीं लिखी FIR! पुणे में सड़क पर गुंडागर्दी, वीडियो देख हो जाएंगे परेशान

महाराष्ट्र के पुणे शहर से रोड रेज का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले युवकों को टोकना एक कार चालक को भारी पड़ गया। खड़की (Khadki) के एलफिंस्टन रोड पर सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे यह घटना हुई। 29 वर्षीय फाइनेंस प्रोफेशनल सत्यम भार्गव पर 4 से 6 युवकों ने मिलकर हमला कर दिया। कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने दो बाइक सवारों को गलत दिशा में न चलने की नसीहत दी थी।
इस हमले में पुणे के खराडी (Kharadi) निवासी सत्यम भार्गव की नाक की हड्डी टूट गई और काफी खून बहा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हमलावर उनकी सोने की चेन और नकदी भी लूट ले गए। सत्यम ने कई बार आपातकालीन नंबर 112 पर फोन किया, लेकिन उन्हें तुरंत कोई मदद नहीं मिल सकी। जब तक पुलिस आई सभी आरोपी फरार हो चुके थे। यह पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में कैद हो गई है।
चौंकाने वाली बात यह है कि गंभीर चोट और लूटपाट के आरोप के बावजूद खड़की पुलिस (Khadki police) ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय सिर्फ नॉन-कॉग्निजेबल (NC) ऑफेंस के रूप में दर्ज किया। सत्यम का आरोप है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में तीन घंटे से ज्यादा बैठाकर रखा गया और आधी रात को बताया गया कि सिर्फ एनसी होगी। पुलिस ने कहा कि वे आगे कोई कदम उठाने से पहले वीडियो की जांच करेंगे।
घटना के बाद सत्यम भार्गव को पहले खड़की छावनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लगातार खून बहने के कारण फिर पिंपरी स्थित वायसीएम अस्पताल भेजा गया। जहां जांच में नाक की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई।
हालांकि डीसीपी (ज़ोन 4) सोमय मुंडे ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन इस घटना ने पुणे में बढ़ती रोड रेज की घटनाओं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।