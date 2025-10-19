पुणे के शनिवार वाड़ा में मजार को लेकर बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने गौमूत्र छिड़का, भारी पुलिस बल तैनात

बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के आक्रामक होने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने जय श्रीराम और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी भगवा झंडा फहराने की मांग पर अड़े हुए है, लेकिन पुलिस इसकी अनुमति नहीं दे रही है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी है। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि जब तक भगवा झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा, वे वहां से नहीं हटेंगे। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। दरअसल संबंधित स्थल पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए वहां झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती।