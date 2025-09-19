4 बहनों के साथ रिश्तेदार ने किया घिनौना काम, विवाहिता को भी नहीं बख्शा, ऐसे हुआ बेनकाब

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब विवाहित बहन हाल ही में अपनी बहनों से मिलने के लिए आई थी. इस दौरान फिर से आरोपी ने उसका युआन उत्पीड़न किया। लेकिन इस बार उसने चुप रहने की बजाय अपने पति को सब कुछ बता दिया। इसके बाद दंपति ने तुरंत सामाजिक संस्था ‘स्नेहालय’ से संपर्क किया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद राहुरी पुलिस ने पीड़ितों को रेस्क्यू किया और आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया।