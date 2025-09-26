Maharashtra: गरबा खेलते समय हुआ बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, 63 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जानकारी के मुताबिक, रात में गरबा चल रहा था तभी वहां से गुजर रही एक गाड़ी ने एक युवक को टक्कर मार दी। इसी छोटी-सी बात को लेकर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते यह विवाद दो गुटों की भिड़ंत में बदल गया। चूंकि दोनों गुट अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, इसलिए मामला और भड़क गया। दोनों दलों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में जुटे और फिर जमकर हंगामा हुआ।