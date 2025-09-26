Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Maharashtra: गरबा खेलते समय हुआ बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, 63 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में गरबा कार्यक्रम में अचानक दो गुट भिड़ गए और माहौल बेकाबू हो गया। 63 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 26, 2025

Ahilyanagar Garba ruckus
गरबा कार्यक्रम में बवाल (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले (Ahilyanagar) के कोपरगांव में नवरात्रोत्सव के दौरान गरबा कार्यक्रम में अचानक दो गुट भिड़ गए और माहौल बेकाबू हो गया। देखते ही देखते मामूली विवाद इतना बढ़ा कि वहां जमकर मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस घटना में दो पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, रात में गरबा चल रहा था तभी वहां से गुजर रही एक गाड़ी ने एक युवक को टक्कर मार दी। इसी छोटी-सी बात को लेकर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते यह विवाद दो गुटों की भिड़ंत में बदल गया। चूंकि दोनों गुट अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, इसलिए मामला और भड़क गया। दोनों दलों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में जुटे और फिर जमकर हंगामा हुआ।

पथराव में कई नागरिकों के साथ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। हालात बिगड़ते देख शिर्डी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी अमोल भारती मौके पर पहुंचे और पुलिस दल ने बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में किया।

पुलिस ने अब तक 63 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 16 को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों में विभिन्न दलों से जुड़े स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें एक विधायक के निजी सहायक और कुछ पूर्व नगरसेवक शामिल हैं।

इस मामले में आरोपियों में एनसीपी विधायक आशुतोष काले के निजी सहायक अरुण जोशी, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के पूर्व नगरसेवक, मनसे के शहर अध्यक्ष और कई कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं।

फिलहाल इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बंदोबस्त जारी रहेगा।

Published on:

26 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra: गरबा खेलते समय हुआ बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, 63 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

