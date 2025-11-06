संजय राउत ने अस्पताल से शेयर की तस्वीर, दिख रही बिगड़ी हालत, फिर भी कर रहे यह काम

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत को अचानक स्वास्थ्य समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता राउत ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खराब तबीयत की जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और वे लगभग दो महीने तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। इस बीच राज्यसभा सांसद ने एक नई पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा कर अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को भावुक कर दिया है।