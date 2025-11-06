संजय राउत ने अस्पताल से शेयर की तस्वीर, दिख रही बिगड़ी हालत, फिर भी कर रहे यह काम

संजय राउत की तबीयत बिगड़ी (Photo: IANS/@rautsanjay61)
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत को अचानक स्वास्थ्य समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता राउत ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खराब तबीयत की जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और वे लगभग दो महीने तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। इस बीच राज्यसभा सांसद ने एक नई पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा कर अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को भावुक कर दिया है।
संजय राउत ने अपनी ताजा पोस्ट में अपने हाथ की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनके हाथ में ड्रिप और पट्टियां लगी हैं, लेकिन उसी हाथ में वे कलम और पेपर भी पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, हाथ लिखता रहना चाहिए, तो जमीन लिखेगा, और जिसका हाथ लिखेगा, वही अखबार बनेगा, यही हमारी पीढ़ी का मंत्र था।
इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया। उनकी तस्वीर और संदेश को व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है।
संजय राउत ने 31 अक्टूबर को पोस्ट करते हुए कहा था कि उनकी तबीयत में गंभीर गिरावट आई है और वे डॉक्टरों की सलाह पर भीड़भाड़ और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। उन्होंने लिखा था कि फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वे नए साल पर जल्द ठीक होकर लोगों के बीच लौटेंगे।
उनकी इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत देशभर के कई नेताओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी।
जानकारी के मुताबिक, संजय राउत 5 नवंबर को मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल में चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वह किस बीमारी से पीड़ित हैं।
उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी संजय राउत राज्यसभा सांसद है और शिवसेना (उबाठा) के मुखपत्र ‘सामना’ के कार्यकारी संपादक भी है। वह अपने बेबाक लेखन और तीखे राजनीतिक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अपनी ताजा पोस्ट से उन्होंने यह बता दिया है कि बीमारी के दौर में भी उनकी कलम नहीं रुकी है।
