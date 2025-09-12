Maharashtra Politics: नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा को झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी

महाराष्ट्र में आने वाले महीनों में होने वाले स्थानीय और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा (BJP) को मीरा-भाईंदर नगर निगम (MBMC) में बड़ा झटका लगा है। भाजपा श्रमिक मोर्चा के प्रदेश सचिव मनोज राणे ने पार्टी से इस्तीफा देकर शिवसेना (शिंदे गुट) का दामन थाम लिया है। खास बात यह है कि उन्होंने अकेले नहीं, बल्कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शिंदे सेना में प्रवेश किया।