32 साल पहले आई वो फिल्म जिसके हीरो के लिए कहा गया, ‘ये कैसा हीरो है… फ्लॉप हो जायेगी फिल्म’

फिल्म में विलेन की मुख्य भूमिका में नजर आये दलीप ताहिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहरुख की 'बाजीगर' को रिलीज से पहले ही लोगों ने महा फ्लॉप घोषित कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर्स की हालत खराब थी, क्योंकि जब शाहरुख शिल्पा शेट्टी कोछत से फेंक कर उनकी हत्या कर रहे थे तो वहां मौजूद जितने लोग थे सब यही बोल रहे थे कि ये कैसा हीरो है यार, जो हीरोइन की हत्या कर रहा है। ऐसी फिल्म तो बिलकुल भी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जब शूटिंग पर मौजूद लोग ही फिल्म के बारे में ऐसी बातें बोल रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स की हालात खराब होना लाजमी था।