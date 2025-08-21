32 साल पहले आई वो फिल्म जिसके हीरो के लिए कहा गया, ‘ये कैसा हीरो है… फ्लॉप हो जायेगी फिल्म’

Blockbuster Film Baazigar: साल 1993 बॉलीवुड के लिए वो साल था जिसने इंडस्ट्री को एक ऐसा सितारा दिया जिसने बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो के किरदार को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। इस साल कई बड़ी फिल्में जैसे आंखें, डर, खलनायक, दामिनी, तिरंगा, हम हैं राही प्यार के, रिलीज हुई थी। वहीं इसी साल एक फिल्म और रिलीज हुई थी, जिसका नाम था बाजीगर। आज हम निर्देशक जोड़ी अब्बास-मस्तान की फिल्म बाजीगर के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, काजोल और दलीप ताहिल मुख्य किरदारों में थे।
साल 1992 में 'दीवाना' से फिल्मों में कदम रखने वाले शाहरुख खान के करियर की 7वीं फिल्म थी 1993 में आई 'बाजीगर'। इस फिल्म ने शाहरुख खान को एक अलग पहचान दिलाई थी। फिल्म में भले ही SRK ने नेगिटिव रोल निभाया था, मगर फिल्म की जान भी वही थे। लोगों ने उनके इस रोल को काफी पसंद किया था। जहां कुछ लोग कह रहे थे कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप होगी, वहीं शाहरुख को विश्वास था की ये फिल्म तहलका मचाएगी और हुआ भी वही।
फिल्म में विलेन की मुख्य भूमिका में नजर आये दलीप ताहिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहरुख की 'बाजीगर' को रिलीज से पहले ही लोगों ने महा फ्लॉप घोषित कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर्स की हालत खराब थी, क्योंकि जब शाहरुख शिल्पा शेट्टी कोछत से फेंक कर उनकी हत्या कर रहे थे तो वहां मौजूद जितने लोग थे सब यही बोल रहे थे कि ये कैसा हीरो है यार, जो हीरोइन की हत्या कर रहा है। ऐसी फिल्म तो बिलकुल भी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जब शूटिंग पर मौजूद लोग ही फिल्म के बारे में ऐसी बातें बोल रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स की हालात खराब होना लाजमी था।
मगर, दूसरी तरफ शाहरुख को पक्का भरोसा था कि ये फिल्म कमाल-धमाल करेगी। और फिल्म को लेकर शाहरुख की उम्मीद सही साबित हुई। थियेटर्स में फिल्म ने जबरदस्त कमाल दिखाया और रिलीज के साथ ही 'बाजीगर' ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दर्शकों को फिल्म इतनी पसंद आई कि 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में बाजीगर चौथे नंबर पर आ गई।
आपको बता दें कि 1993 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से एक थी 'बाजीगर' और दूसरी थी 'डर'। दोनों ही फिल्मों में शाहरुख ने नेगिटिव रोल निभाया था और दोनों ही फिल्में किंग खान के फिल्मी सफर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थीं। साथ ही ये दोनों ही फिल्में उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों में शामिल थीं।
'बाजीगर' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल और राखी मुख्य भूमिकाओं में थे। Venus Movies के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन अब्बास-मस्तान ने किया था। फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे जिनको संगीबद्ध किया था जाने-माने संगीतकार अनु मलिक ने।