शरद पवार ने सरकार को चेताया, कहा- किसानों का मुद्दा नहीं सुलझा तो…

महाराष्ट्र (Maharashtra Politics) में पिछले कुछ समय से मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा नीत महायुति सरकार ने हाल ही में कुनबी रिकॉर्ड वाले मराठा समाज को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र देने का अध्यादेश जारी किया है। जिससे उन मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिल सके। इस फैसले के बाद राज्य में ओबीसी और मराठा समाज आमने-सामने खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर, भारी बारिश से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी मुद्दे पर एनसीपी (शरद पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार पर तीखा हमला बोला।