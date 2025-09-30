शिवसेना ने बदली अपनी दशहरा रैली की जगह, सिर्फ मुंबई के कार्यकर्ता होंगे शामिल, उद्धव गुट ने कसा तंज

वहीं, उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे पर तंज कसा है। शिवसेना (उबाठा) नेता आनंद दुबे ने कहा, “2 अक्टूबर को मुंबई में लोग एक असली शिवसेना और एक नकली शिवसेना की दशहरा रैली देखेंगे। दशहरा आयोजन की शुरुआत 1966 में हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने दादर के छत्रपति शिवाजी मैदान में की थी और हमारा 2025 का दशहरा रैली भी वहीं हो रहा है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, जिन्होंने कभी अपनी दशहरा रैली की जगह नहीं बदली है। सच्ची शिवसेना कौन है और नकली कौन है, यह आज महाराष्ट्र और मुंबई की जनता के सामने साफ हो गया है। उद्धव ठाकरे के संबोधन को सुनने के लिए महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश उत्सुक है।”