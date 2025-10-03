उद्धव ने बालासाहेब का पार्थिव शरीर 2 दिन तक क्यों रखा? मातोश्री में क्या हुआ? वरिष्ठ शिवसेना नेता ने सब कुछ बताया

कदम ने दावा किया कि उस समय वे मातोश्री में मौजूद थे और उन्हें सारी अंदर की बातें पता हैं। उन्होंने कहा, हम मातोश्री के नीचे बैठे थे। मैं आठ दिन तक मातोश्री की बेंच पर सोया था। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन यह सब किस लिए हो रहा था? किसी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद उनके हाथों के निशान लिए गए। यह हाथों के निशान किस लिए गए थे? उस समय मातोश्री में इन्हीं बातों की चर्चा चल रही थी।" उन्होंने आरोप लगाया कि बालासाहेब के जाने के बाद उन्होंने (उद्धव ठाकरे) उन नेताओं को खत्म करने का काम किया।