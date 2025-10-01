Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शिवसेना विधायक ने दिखाया बड़ा दिल, दो फ्लैट बेचकर बाढ़ पीड़ितों को दान किया 25 लाख

Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad: शिवसेना विधायक ने कहा कि किसानों और बाढ़ पीड़ितों की मदद करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 01, 2025

Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad

शिवसेना MLA संजय गायकवाड (Patrika Photo)

महाराष्ट्र (Maharashtra Flood) में मूसलाधार बारिश के चलते आई बाढ़ से मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के किसान बुरी तरह प्रभावित हैं। फसलें बर्बाद हो गईं और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में जहां सरकार, विभिन्न संस्थाएं और मंदिर-ट्रस्ट सब मदद के लिए आगे आए हैं, वहीं शिवसेना विधायक संजय गायकवाड ने मानवीयता और जनसेवा की मिसाल पेश की है।

जानकारी के मुताबिक, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय गायकवाड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये दान किए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने यह रकम अपनी दो संपत्तियां बेचकर जुटाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक महीने का पूरा वेतन भी राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। गायकवाड ने कहा है कि किसानों और बाढ़ पीड़ितों की मदद करना ही आज उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

58 वर्षीय शिवसेना विधायक ने समाज के अन्य वर्गों से भी अपील की है कि वे आगे आकर बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद करें। उनके आवाहन के बाद सागवान के सरपंच देवा भाऊ दांडगे ने भी बड़ा दिल दिखाया और अपने पूरे एक साल का मानधन करीब 51 हजार रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधि में देने की घोषणा की।

गायकवाड ने कहा, “मुख्यमंत्री सहायता निधि में भेजे गए 25 लाख रुपये तुरंत उन जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं आगे भी किसानों और बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद करता रहूंगा।”

संजय गायकवाड अपने बेबाक बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में मंत्रालय की कैंटीन में खराब खाना मिलने पर उन्होंने वहां के कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। जिसके निंदा खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी और जनप्रतिनिधियों को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतानवी दी थी। लेकिन इस बार वे अपने एक अलग रूप में सामने आए हैं। उनकी यह पहल पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी है और लोग इसे एक संवेदनशील तथा जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की मिसाल मान रहे हैं।

ये भी पढ़ें

शिवसेना ने बदली अपनी दशहरा रैली की जगह, सिर्फ मुंबई के कार्यकर्ता होंगे शामिल, उद्धव गुट ने कसा तंज
मुंबई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Oct 2025 01:00 pm

Published on:

01 Oct 2025 12:57 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शिवसेना विधायक ने दिखाया बड़ा दिल, दो फ्लैट बेचकर बाढ़ पीड़ितों को दान किया 25 लाख

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vishal Brahma: ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ का फेमस एक्टर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, पूछताछ में सामने आया बड़ा सच

Student of the year 2 Actor Vishal Brahma
बॉलीवुड

मुंबई में बिजली तार विवाद ने ली युवक की जान, 9 गिरफ्तार, 1 फरार

राष्ट्रीय

जुबीन गर्ग की पत्नी ने उठाए सवाल, मैनेजर और ऑर्गेनाइजर को किया गया गिरफ्तार, अब आएगा सच सामने?

Zubeen Garg death case
बॉलीवुड

Gautami Patil: लावनी डांसर गौतमी पाटील की कार का भीषण एक्सीडेंट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल

Gautami Patil Accident news
मुंबई

‘बालिका वधू’ फेम अविका की शादी में हुई जूता छुपाई की रस्म, हिना को मिले इतने लाख रुपये

Balika Vadhi fame Avika Gor
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.