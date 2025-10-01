शिवसेना विधायक ने दिखाया बड़ा दिल, दो फ्लैट बेचकर बाढ़ पीड़ितों को दान किया 25 लाख

संजय गायकवाड अपने बेबाक बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में मंत्रालय की कैंटीन में खराब खाना मिलने पर उन्होंने वहां के कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। जिसके निंदा खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी और जनप्रतिनिधियों को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतानवी दी थी। लेकिन इस बार वे अपने एक अलग रूप में सामने आए हैं। उनकी यह पहल पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी है और लोग इसे एक संवेदनशील तथा जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की मिसाल मान रहे हैं।