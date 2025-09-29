IND vs PAK: पहले हाथ मिलाकर तस्वीर खिंचवाई, अब देश को मूर्ख बना रहे… टीम इंडिया पर भड़की उद्धव सेना

उद्धव ठाकरे (Photo- IANS/File)
Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल (Asia Cup 2025) मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान (IND Vs PAK) को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस सीरीज में यह तीसरी बार था जब भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। जीत के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी तो उठाई, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) से उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इसी मुद्दे पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत ने टीम इंडिया की तीखी आलोचना की है।
उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने को नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा, “आप मैदान पर उनके साथ खेल रहे हो, जिसके विरोध में पूरा देश है। पाकिस्तान के साथ खेलने का देश में विरोध है और यही जनभावना है। कई राष्ट्रभक्तों ने तो मैच देखा ही नहीं। कल जब कुछ जगह मैच दिखाने की कोशिश हुई तो लोगों ने उसका विरोध किया। पहले हाथ मिलाने से मना किया, लेकिन खेल तो खेला। अब देश की जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो?”
राउत ने आगे कहा कि यही भारतीय टीम पंद्रह दिन पहले मोहसिन नकवी के साथ फोटो खिंचवा रही थी और हाथ मिला रही थी। तो अब अचानक इनकार क्यों? क्या आपने देश को मूर्ख बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री से ली है? बता दें कि नकवी एसीसी प्रमुख के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष होने के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं।
संजय राउत यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जय शाह के आने के बाद से महाराष्ट्र के खिलाड़ियों की जगह टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट संगठनों में लगातार घटती जा रही है। राउत ने आरोप लगाया कि यह सब एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है और महाराष्ट्र को भारतीय क्रिकेट से दूर करने की कोशिश की जा रही है।
गौरतलब है कि भारत ने रविवार को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, समारोह से पहले भारतीय टीम प्रबंधन ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जताई थी, लेकिन नकवी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
काफी देरी बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ, तो भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए। जब नकवी मंच पर आए, तो भारतीय टीम ने स्पष्ट कर दिया कि वह उनसे पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ देर बाद, एशिया कप ट्रॉफी को आयोजन स्थल से हटा दिया गया, जिससे टीम इंडिया को पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि इस विवाद ने अब क्रिकेट के मैदान से बाहर सियासी पारा बढ़ा दिया है।
