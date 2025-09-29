IND vs PAK: पहले हाथ मिलाकर तस्वीर खिंचवाई, अब देश को मूर्ख बना रहे… टीम इंडिया पर भड़की उद्धव सेना

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल (Asia Cup 2025) मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान (IND Vs PAK) को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस सीरीज में यह तीसरी बार था जब भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। जीत के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी तो उठाई, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) से उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इसी मुद्दे पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत ने टीम इंडिया की तीखी आलोचना की है।