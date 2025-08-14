महाराष्ट्र: साली ने ‘पुरुष’ बनकर जीजा के घर से उड़ाए 1.5 करोड़ के गहने, पकड़े जाने पर बोली- मैं मजबूर थी

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई शहर से चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रक्षाबंधन त्योहार के अगले ही दिन वसई में एक ऐसी चोरी की घटना सामने आई, जो किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एक उच्च शिक्षित युवती ने पुरुष बनकर अपनी ही बहन के ससुराल में 1.5 करोड़ रुपये के गहने चोरी कर लिए। लेकिन वसई-विरार पुलिस की तेज कार्रवाई से युवती महज 12 घंटे में कानून के शिकंजे में फंस गई।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का नाम ज्योति भानुशाली (27) है, जो बैंक में नौकरी करती है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि शेयर बाजार में लाखों रुपये का नुकसान होने के बाद उसने यह चोरी करने की योजना बनाई। उसे पहले से पता था कि बहन के ससुर के घर में कीमती गहने और सामान कहां रखे हैं, और इसी वजह से उसने पूरी वारदात को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए वह नकली दाढ़ी वाले पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपनी बहन के घर गई थी।
यह घटना रविवार सुबह हुई, जब परिवार के लोग रक्षाबंधन के मौके पर बाहर गए हुए थे। ज्योति ने पुरुष का भेष धारण किया और शास्त्री नगर में 66 वर्षीय ओधवजी भानुशाली के घर पहुंची। पहले उसने किराए पर फ्लैट लेने की बात कही, फिर पानी पीने के लिए मांगा और इसके बाद घर देखने के बहाने बाथरूम की दीवार से पानी रिस रहा है कहकर बुजुर्ग ओधवजी को बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने 1.5 करोड़ रुपये के गहनों से भरी दो बैग उठाई और फरार हो गई।
रात में जब बेटा और बहू घर लौटे, तब ओधवजी को बाथरूम से निकाला गया और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। माणिकपुर पुलिस ने तुरंत डकैती की शिकायत दर्ज की और कार्रवाई शुरू कर दी।
माणिकपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक महिला दिखाई दी, जिसका चेहरा स्कार्फ से ढका था। पुलिस को वह स्कार्फ पहचान में आया, जो भानुशाली की बहू की बहन का था। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने मीरा-भाईंदर और वसई-विरार क्राइम ब्रांच की मदद ली। वसई स्टेशन के पास एक सीसीटीवी में चोरी के आभूषणों के बैग के साथ ज्योति की तस्वीर कैद हो गई।
क्राइम ब्रांच ने कुछ ही घंटों में जाल बिछाकर ज्योति को गुजरात के नवसारी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने चोरी की बात कबूल कर ली और बताया कि उसने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। फिलहाल माणिकपुर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।