महाराष्ट्र: साली ने ‘पुरुष’ बनकर जीजा के घर से उड़ाए 1.5 करोड़ के गहने, पकड़े जाने पर बोली- मैं मजबूर थी

यह घटना रविवार सुबह हुई, जब परिवार के लोग रक्षाबंधन के मौके पर बाहर गए हुए थे। ज्योति ने पुरुष का भेष धारण किया और शास्त्री नगर में 66 वर्षीय ओधवजी भानुशाली के घर पहुंची। पहले उसने किराए पर फ्लैट लेने की बात कही, फिर पानी पीने के लिए मांगा और इसके बाद घर देखने के बहाने बाथरूम की दीवार से पानी रिस रहा है कहकर बुजुर्ग ओधवजी को बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने 1.5 करोड़ रुपये के गहनों से भरी दो बैग उठाई और फरार हो गई।