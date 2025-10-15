शर्मनाक! शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने मां का सिर सिलबट्टे से कुचला, तड़प-तड़पकर हो गई मौत

पुणे शहर में बुधवार को एक दुखद घटना हुई, जब 61 वर्षीय यशवंत जाधव ने शिवाजीनगर स्थित जिला न्यायालय के नए भवन की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक वडकी इलाके के निवासी थे। प्राथमिक जांच में उनकी जेब से मिले नोट से संकेत मिला कि घरेलू समस्याओं के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। घटना दोपहर 12 बजे के करीब घटी। बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शिवाजीनगर पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है।