शर्मनाक! शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने मां का सिर सिलबट्टे से कुचला, तड़प-तड़पकर हो गई मौत

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने कर मां की हत्या (AI Image)
महाराष्ट्र के कोल्हापुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात समें आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जहां शराब के पैसों को लेकर बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना कोल्हापुर के सालुंखे पार्क परिसर की है, जहां विजय निकम नामक युवक ने शराब के पैसे न देने पर अपनी मां सावित्रीबाई अरुण निकम (53) की सिलबट्टा से सिर कुचलकर हत्या कर दी। राजारामपुरी पुलिस ने आरोपी बेटे को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी शराब का आदी था और पैसों के लिए अक्सर मां से झगड़ा करता था। मंगलवार को जब मां ने पैसे देने से इनकार किया तो गुस्से में उसने उनकी जान ले ली। उसने पत्थर के सिलबट्टा से मां के सिर पर कई वार किए। जिससे सावित्रीबाई की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो महिला का शव खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा मिला। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
पुणे शहर में बुधवार को एक दुखद घटना हुई, जब 61 वर्षीय यशवंत जाधव ने शिवाजीनगर स्थित जिला न्यायालय के नए भवन की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक वडकी इलाके के निवासी थे। प्राथमिक जांच में उनकी जेब से मिले नोट से संकेत मिला कि घरेलू समस्याओं के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। घटना दोपहर 12 बजे के करीब घटी। बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शिवाजीनगर पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है।
