Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में शिक्षकों का जेल भरो आंदोलन, पूर्व शिक्षा उपनिदेशक पर लगाए गंभीर आरोप, प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा 

Mumbai Teachers Protest: पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मुंबई के शिक्षा उपनिदेशक संदीप सांगवे को निलंबित कर दिया था।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 13, 2025

Mumbai Teachers Protest Sandeep Sangve
भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षक संघ का मुंबई में जोरदार प्रदर्शन

मुंबई में बुधवार को जूनियर कॉलेज के लगभग 300 शिक्षकों ने आजाद मैदान में जेल भरो आंदोलन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि मुंबई के तत्कालीन शिक्षा उपनिदेशक संदीप सांगवे (Sandeep Sangave) ने अपने कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, शिक्षकों की समस्याओं को लगातार टालते रहे और बिना पैसे लिए कोई काम नहीं किया।

आंदोलन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। देओल ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार मामले पर गंभीर है और एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है। उन्होंने शिक्षकों को सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। प्रधान सचिव ने इस मामले में विभागीय जांच भी शुरू होने की जानकारी दी।

शिक्षक संघ का कहना है कि संदीप सांगवे को भले ही निलंबित किया गया हो, लेकिन अभी तक शिक्षकों की शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। आरोप है कि उनके कार्यकाल में नियुक्ति मंजूरी, वेतन भुगतान, और अन्य शैक्षिक प्रक्रियाओं में जानबूझकर अड़चनें डाली गईं। वेतन फाइलें बिना मंजूरी वापस भेजना, नियुक्तियों को पैसों के लिए रोकना, नियमों के विपरीत NOC की अनिवार्यता थोपना और मनचाहे उम्मीदवारों की भर्ती कराना जैसे मामले सामने आए हैं।

ये भी पढ़ें

शिक्षक भर्ती घोटाला: SIT ने शुरू की जांच, विरोध में हजारों अफसरों ने ली छुट्टी, शिक्षा विभाग में हड़कंप
मुंबई
Maharashtra Teacher Recruitment

मुंबई डिविजनल जूनियर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव मुकुंद आंधलकर ने कहा, “आज जेल भरो आंदोलन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने हमारी समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिया। लेकिन यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।”

इससे पहले 16 अप्रैल और 2 मई को भी शिक्षक संगठन ने मोर्चा और धरना देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में पूर्व शिक्षा उपनिदेशक (मुंबई) संदीप सांगवे और भ्रष्टाचार में शामिल अन्य लोगों को सख्त सजा, लंबित नियुक्ति को जल्द से जल्द मंजूरी, नियमों के विपरीत दी गई मंजूरियों में सुधार और सभी शिक्षकों का वेतन हर महीने की पहली तारीख को जारी करना शामिल है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2025 08:31 pm

Published on:

13 Aug 2025 08:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में शिक्षकों का जेल भरो आंदोलन, पूर्व शिक्षा उपनिदेशक पर लगाए गंभीर आरोप, प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.