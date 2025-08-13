मुंबई में शिक्षकों का जेल भरो आंदोलन, पूर्व शिक्षा उपनिदेशक पर लगाए गंभीर आरोप, प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा 

इससे पहले 16 अप्रैल और 2 मई को भी शिक्षक संगठन ने मोर्चा और धरना देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में पूर्व शिक्षा उपनिदेशक (मुंबई) संदीप सांगवे और भ्रष्टाचार में शामिल अन्य लोगों को सख्त सजा, लंबित नियुक्ति को जल्द से जल्द मंजूरी, नियमों के विपरीत दी गई मंजूरियों में सुधार और सभी शिक्षकों का वेतन हर महीने की पहली तारीख को जारी करना शामिल है।