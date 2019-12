आईआईटी बॉम्बे के मूड इंडिगो में ये थीम, फेस्टिवल में पहली बार हुआ ऐसा ?

मूड इंडिगो ( Mood Indigo ) में पहली बार जीरो वेस्ट फेस्टिवल ( Zero Waste Festival ) की थीम ( Theme ), शून्य कचरा अभियान ( Zero Waste Campaign ) को अच्छा प्रतिसाद, आईआईटी बॉम्बे ( IIT Bombay ) में आयोजित सालाना कार्यक्रम, जीरो वेस्ट फेस्टिवल की थीम लागू