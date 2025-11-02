Pune: मेट्रो स्टेशन के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 युवकों की मौत, देखें हादसे का भयानक वीडियो

पुणे में दर्दनाक हादसा (Photo: X)
Pune Koragaon Park Accident: महाराष्ट्र के पुणे शहर में रविवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। यह दुर्घटना सुबह करीब साढ़े चार बजे बंड गार्डन इलाके में तब हुई जब तेज रफ्तार कार मेट्रो स्टेशन के खंभे से जा टकराई।
कोरेगांव पार्क पुलिस थाने की वरिष्ठ निरीक्षक संगीता जाधव ने बताया कि कार में तीन युवक सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान ऋत्विक उर्फ ओम विनायक भंडारी (23) और यश प्रसाद भंडारी (23) के रूप में हुई है, जबकि कुशवंत टेकवानी गंभीर रूप से घायल है और उसका ससून अस्पताल में इलाज चल रहा है।
सीसीटीवी फुटेज में हादसे का भयावह दृश्य कैद हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार चकनाचूर हो गई। पुलिस को शक है कि कार में सवार युवक नशे में थे। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और उनके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि चालक ने तेज रफ्तार के कारण वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीँ, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा (पूर्व) के पेल्हार इलाके में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई से गुजरात की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और पहले एक ऑटोरिक्शा, फिर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटोरिक्शा सवार शहजाद गुलाम उस्मानी (52) और उनके बेटे आतिफ शहजाद उस्मानी (22) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।
पेल्हार निवासी शहजाद और उनका बेटा आतिफ काम के सिलसिले में अपने ऑटोरिक्शा से मुंबई की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटोरिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर अफरातफरी मच गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
