Pune: मेट्रो स्टेशन के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 युवकों की मौत, देखें हादसे का भयानक वीडियो

कोरेगांव पार्क पुलिस थाने की वरिष्ठ निरीक्षक संगीता जाधव ने बताया कि कार में तीन युवक सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान ऋत्विक उर्फ ओम विनायक भंडारी (23) और यश प्रसाद भंडारी (23) के रूप में हुई है, जबकि कुशवंत टेकवानी गंभीर रूप से घायल है और उसका ससून अस्पताल में इलाज चल रहा है।