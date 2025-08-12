मालिक को सबक सिखाने के लिए 1500 km दूर जाकर ज्वेलरी शॉप लूटी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे दबोचा

मेरठ पुलिस ने मुंबई पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, साठे पिछले दो साल से मेरठ की इस ज्वेलरी शॉप में काम कर रहा था। लेकिन छह महीने पहले मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसका अपमान भी किया। इसके बाद वह अपने ठाणे जिले के दिवा स्थित घर लौट आया और मालिक को सबक सिखाने के मकसद से अपने दोस्त पवार के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।