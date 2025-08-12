12 अगस्त 2025,

मंगलवार

मुंबई

मालिक को सबक सिखाने के लिए 1500 km दूर जाकर ज्वेलरी शॉप लूटी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे दबोचा

पुलिस अधिकारियों ने बोरीवली रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया, लेकिन स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 12, 2025

Maharashtra Crime news
मेरठ की ज्वेलरी शॉप से 57 लाख के गहने चोरी, आरोपी मुंबई से गिरफ्तार (File Photo)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी (Meerut Jewellery Shop Robbery) करने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ठाणे के दो युवकों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पिछले हफ्ते मेरठ में ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाकर 57.46 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए थे।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक 25 वर्षीय सौरभ तानाजी साठे उसी ज्वेलरी शॉप में पहले काम करता था। छह महीने पहले नौकरी से निकाले जाने और मालिक द्वारा अपमानित किए जाने से वह नाराज था। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्त मोहन मारुती पवार के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची।

7 अगस्त को दोनों मेरठ पहुंचे और रात में दुकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण लेकर ट्रेन से मुंबई भाग आए। वारदात के बाद मेरठ पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच को अलर्ट किया और साठे की तस्वीरें भी भेजीं।

इसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बोरीवली रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से आरोपी पकड़ में नहीं आया। बाद में मोबाइल लोकेशन के आधार पर 11 अगस्त की सुबह बोरीवली (पश्चिम) से दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 478 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 48 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये की 4 किलो प्योर चांदी, 4.76 लाख रुपये की 8 किलो रॉ चांदी और 20,000 रुपये नकद बरामद किए।

मेरठ पुलिस ने मुंबई पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, साठे पिछले दो साल से मेरठ की इस ज्वेलरी शॉप में काम कर रहा था। लेकिन छह महीने पहले मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसका अपमान भी किया। इसके बाद वह अपने ठाणे जिले के दिवा स्थित घर लौट आया और मालिक को सबक सिखाने के मकसद से अपने दोस्त पवार के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Updated on:

12 Aug 2025 07:29 pm

Published on:

12 Aug 2025 07:22 pm

मालिक को सबक सिखाने के लिए 1500 km दूर जाकर ज्वेलरी शॉप लूटी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे दबोचा

