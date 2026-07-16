मुंबई लोकल में सीट को लेकर विवाद: दो यात्रियों में मारपीट, एक के सिर में आई गंभीर चोट

जैसे ही ट्रेन कल्याण स्टेशन पर रुकी, वहां तैनात आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। दोनों घायल यात्रियों को ट्रेन से उतारकर स्ट्रेचर के जरिए तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, एक यात्री के सिर पर काफी गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मुंबई के सायन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कल्याण जीआरपी ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है।