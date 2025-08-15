Maharashtra Politics: उद्धव और राज ठाकरे में बनी बात! मुंबई समेत 4 शहरों में मिलकर लड़ेंगे चुनाव, संजय राउत का ऐलान

बता दें कि 2012 में मनसे ने बीएमसी चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया था। तब राज ठाकरे की पार्टी ने 28 सीटें जीतकर अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली शिवसेना के कई गढ़ों में सेंध लगाई थी। लेकिन 2017 के मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा और मनसे के प्रत्याशी केवल सात सीटों पर ही जीत सके। उसके बाद से लगातार पार्टी का ग्राफ गिरता गया। वर्तमान में 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में मनसे का कोई विधायक नहीं है। दूसरी ओर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उद्धव सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में महज 20 सीटें जीत सकी।