भाई के लिए क्या गठबंधन तोड़ देंगे उद्धव? राज ठाकरे को साथ लेने से कांग्रेस का इनकार, खिसियाई मनसे

महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख सपकाल ने कहा कि एमवीए में मनसे को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के दलों के साथ हमारी बातचीत स्थानीय स्तर पर होगी। जिला, तालुका और नगरपालिका स्तर पर स्थानीय नेतृत्व को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को नए साथी की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है, क्या ठाकरे भाईयों की संभावित नजदीकी महाविकास आघाडी के समीकरणों को बदल देगी?