ठाकरे पिता-पुत्र को लगा बड़ा झटका, एक साथ 20 नगरसेवक शिंदे की शिवसेना में शामिल, वर्ली में भी लगी सेंध

मुंबई स्थित नंदनवन निवास पर आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में शामिल हुए सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस घटनाक्रम को ठाकरे गुट के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि वर्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व खुद आदित्य ठाकरे करते हैं। ऐसे में उनके गढ़ में हुई यह राजनीतिक सेंध आगामी स्थानीय निकाय और चुनावी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।