रिटर्न गिफ्ट को तौर पर दूल्हे ने पूरे गांव को दे दिया 34.6 करोड़ रुपये का अनोखा तोहफा, महाराष्ट्र की इस शादी की हर तरफ हो रही चर्चा

Unique Wedding Return Gift: महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में शादियां आमतौर पर धूमधाम, रिश्तेदारों की भीड़ और पारंपरिक रस्मों के लिए जानी जाती हैं। नांदेड़ जिले के कंधार तहसील के बहादरपुरा गांव में 20 मई को हुई एक शादी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। लेकिन इस शादी की असली चर्चा न तो शानदार सजावट की वजह से हुई और न ही बड़े भोज की वजह से। इस शादी में चर्चा का कारण दूल्हे सिद्धेश्वर पेठकर और उनके परिवार का एक अनोखा फैसला बना। उन्होंने शादी में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिठाई की जगह पूरे गांव के 3,465 लोगों को एक-एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपहार में दिया। यही वजह है कि यह शादी चर्चा में बनी हुई है।