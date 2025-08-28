Maharashtra: वसई में इमारत ढहने की घटना में 14 लोगों की मौत, 30 घंटे बाद भी बचाव अभियान जारी, बिल्डर गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई शहर में एक चार मंजिला अवैध इमारत (Ramabai Apartments Building Collapsed) का हिस्सा ढहने की घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटी समेत 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई गई, जबकि हादसे के 30 घंटे बाद भी बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), फायर ब्रिगेड के साथ-साथ स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।
अधिकारियों ने बताया कि स्वामी समर्थ नगर स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा बुधवार रात करीब 12 बजकर 5 मिनट पर अचानक ढह गया और तभी से मलबा हटाने और बचाव का काम लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि अब तक कुल 17 लोग मलबे से निकाले गए हैं। जिनमें 14 मृत, एक गंभीर घायल और दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राहत अभियान अभी भी जारी है।
एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर तैनात हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य कर रही हैं। घनी बस्ती वाला इलाका होने के कारण भारी मशीनें समय पर मौके तक नहीं पहुंच पाईं, जिसकी वजह से शुरुआती घंटों में मलबा हाथों से हटाना पड़ा। फिलहाल मशीनों की मदद से युद्धस्तर पर काम चल रहा है।
वसई विरार नगर निगम (वीवीएमसी) ने पुष्टि की है कि इमारत अवैध थी। इस इमारत का निर्माण 2012 में हुआ था और इसमें कुल 50 फ्लैट थे। ढहे हुए हिस्से में 12 फ्लैट शामिल थे। निगम की शिकायत पर पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।
जिला कलेक्टर इंदु रानी जाखड़ ने कहा कि मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं, एहतियात के तौर पर इमारत के आसपास की सभी चॉलों को भी खाली करा दिया गया है और रमाबाई अपार्टमेंट के अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।