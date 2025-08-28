Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Maharashtra: वसई में इमारत ढहने की घटना में 14 लोगों की मौत, 30 घंटे बाद भी बचाव अभियान जारी, बिल्डर गिरफ्तार

Vasai Ramabai Apartment Collapse Update: हादसा बुधवार रात करीब 12 बजकर 5 मिनट पर हुआ और तभी से मलबा हटाने और बचाव का काम लगातार जारी है। अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 28, 2025

Vasai Ramabai Apartments collapsed
वसई इमारत हादसे में मां-बेटी समेत 14 लोगों की मौत (Photo: ANI)

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई शहर में एक चार मंजिला अवैध इमारत (Ramabai Apartments Building Collapsed) का हिस्सा ढहने की घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटी समेत 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई गई, जबकि हादसे के 30 घंटे बाद भी बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), फायर ब्रिगेड के साथ-साथ स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।

अधिकारियों ने बताया कि स्वामी समर्थ नगर स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा बुधवार रात करीब 12 बजकर 5 मिनट पर अचानक ढह गया और तभी से मलबा हटाने और बचाव का काम लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि अब तक कुल 17 लोग मलबे से निकाले गए हैं। जिनमें 14 मृत, एक गंभीर घायल और दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राहत अभियान अभी भी जारी है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र: वसई में बड़ा हादसा, चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 3 की मौत, कई लोग मलबे में दबे
मुंबई
Virar Building Collapses

एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर तैनात हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य कर रही हैं। घनी बस्ती वाला इलाका होने के कारण भारी मशीनें समय पर मौके तक नहीं पहुंच पाईं, जिसकी वजह से शुरुआती घंटों में मलबा हाथों से हटाना पड़ा। फिलहाल मशीनों की मदद से युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

वसई विरार नगर निगम (वीवीएमसी) ने पुष्टि की है कि इमारत अवैध थी। इस इमारत का निर्माण 2012 में हुआ था और इसमें कुल 50 फ्लैट थे। ढहे हुए हिस्से में 12 फ्लैट शामिल थे। निगम की शिकायत पर पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।

जिला कलेक्टर इंदु रानी जाखड़ ने कहा कि मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं, एहतियात के तौर पर इमारत के आसपास की सभी चॉलों को भी खाली करा दिया गया है और रमाबाई अपार्टमेंट के अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

जंगल में चल रहा था नशे का कारोबार, तस्कर वॉकी-टॉकी से करते बात, 1800 km दूर से आई पुलिस और खेल खत्म!
मुंबई
Maharashtra Police raid in forest

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 09:57 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra: वसई में इमारत ढहने की घटना में 14 लोगों की मौत, 30 घंटे बाद भी बचाव अभियान जारी, बिल्डर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.