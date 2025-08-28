Maharashtra: वसई में इमारत ढहने की घटना में 14 लोगों की मौत, 30 घंटे बाद भी बचाव अभियान जारी, बिल्डर गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई शहर में एक चार मंजिला अवैध इमारत (Ramabai Apartments Building Collapsed) का हिस्सा ढहने की घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटी समेत 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई गई, जबकि हादसे के 30 घंटे बाद भी बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), फायर ब्रिगेड के साथ-साथ स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।