आंखों के सामने बह गई पत्नी और दो बेटियां, पेड़ से चिपककर बची शख्स की जान, महाराष्ट्र में जलप्रलय का कहर

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के अनुसार, बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, तेज बारिश और जलभराव के कारण करीब 100 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है तथा सैकड़ों प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।