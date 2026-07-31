आंखों के सामने बह गई पत्नी और दो बेटियां, पेड़ से चिपककर बची शख्स की जान, महाराष्ट्र में जलप्रलय का कहर

आंखों के सामने बह गई पत्नी और दो बेटियां, फोटो सोर्स एक्स ( @lokmattimeseng ) Enhance by AI
Maharashtra heavy rain accident: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में भारी बारिश के बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। उफनती नदी को पार करने के प्रयास में एक एसयूवी (SUV) कार पानी के तेज बहाव में बह गई। शुक्रवार को राहत एवं बचाव टीम ने कार सहित महिला और उसकी दो मासूम बेटियों के शव बरामद कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक दुर्घटना गुरुवार को उस समय हुई जब परिवार अहिल्यानगर जिले के लोणी क्षेत्र की ओर जा रहा था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण दारव्हा इलाके में कुपटी नदी उफान पर थी और उसका पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। ड्राइवर (पति) पानी की गहराई और तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा सका और गाड़ी पुल पार करने के दौरान नदी के तेज प्रवाह में बह गई।
गाड़ी बहने के दौरान अविनाश खंदारे ने गजब की फुर्ती और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने किसी तरह कार से निकलकर पास के एक पेड़ को पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। हालांकि, वे बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी माधवी और दो छोटी बेटियों को कार सहित उफनती नदी की धाराओं में बहते देखने को मजबूर रहे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। प्रशासन ने रात भर सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद शुक्रवार को कार और तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के अनुसार, बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, तेज बारिश और जलभराव के कारण करीब 100 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है तथा सैकड़ों प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
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