‘I Love Muhammad’ Row: मौलाना ने मंच से दी सीएम योगी को धमकी, कहा- इधर आओ, गाड़ देंगे

इस बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी ने 'आई लव मोहम्मद' बैनर को लेकर उठे विवाद पर कहा कि एक मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जब कानपुर में बच्चों ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लगाया तो उन बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि एक समुदाय करे तो सब ठीक है और दूसरा समुदाय करे तो कार्रवाई, यह नहीं चलेगा।