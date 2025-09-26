‘I Love Muhammad’ Row: मौलाना ने मंच से दी सीएम योगी को धमकी, कहा- इधर आओ, गाड़ देंगे

महाराष्ट्र के बीड जिले में आयोजित ‘आई लव मोहम्मद’ कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मौलाना अशफाक निसार शेख (Ashfaq Nisar Shaikh) खुलेआम सीएम योगी को धमकी देते और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो में मौलाना ने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि सीएम योगी को मजलगांव (Majalgaon) की मुस्तफा मस्जिद आने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि अगर योगी वहां आए तो उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम 23 सितंबर को आयोजित किया गया था, लेकिन वीडियो अब वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है।
मजलगांव नगर पुलिस मौलाना अशफाक शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और वीडियो की सत्यता की भी पुष्टि की जा रही है। सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इस बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी ने 'आई लव मोहम्मद' बैनर को लेकर उठे विवाद पर कहा कि एक मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जब कानपुर में बच्चों ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लगाया तो उन बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि एक समुदाय करे तो सब ठीक है और दूसरा समुदाय करे तो कार्रवाई, यह नहीं चलेगा।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर को बारावफात के जुलूस के दौरान एक सड़क पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे बोर्ड लगाए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में नौ लोगों को नामजद किया गया और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। इसके बाद विवाद बढ़ गया और देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ‘आई लव मोहम्मद’ बैनरों के साथ रैलियां और मार्च निकाल रहें है।
उधर, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस भी सतर्क हो गई है। शुक्रवार की नमाज के मद्देनज़र कई संवेदनशील इलाकों में मस्जिदों के बाहर पुलिस बंदोबस्त किया गया है।