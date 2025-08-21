किसान की हत्या के मामले में चार भाइयों को आजीवन कारावास; जानिए पूरा मामला क्या है?

पुलिस शिकायत में इकराम के भाई नफीस अहमद ने कहा, "इकराम और साबिर रेलवे स्टेशन के पास घास काट रहे थे। शाम 6 बजे के आसपास अफसरुन पिस्तौल लेकर आया। उसने साबिर पर गोली चलाई, लेकिन वह गोली को चकमा देने में कामयाब रहा। इस दौरान इकराम ने उससे हथियार छीन लिया। शाम 6.20 बजे के आसपास, अफसरुन, कलवा गांव के चार भाइयों नवाब, इंसार, इस्लाम और कादिर के साथ अवैध बंदूकों के साथ आया और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर आते समय इकराम पर गोलियां चला दीं। इकराम के सिर में गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया। सीटी स्कैन के लिए शामली केंद्र भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई।