मुजफ्फरनगर

दो बहनों का लिव-इन रिलेशन: लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, ममेरी बहन से कर ली शादी, पहुंच गई गाजियाबाद

मुजफ्फरनगर में लिव-इन रिलेशन का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिसमें रिश्ते में दो बहनों ने एक साथ रहने का निश्चय किया है। दोनों भाग कर गाजियाबाद पहुंच गए। दिल्ली में एग्रीमेंट के आधार पर शादी कर ली।

मुजफ्फरनगर

Narendra Awasthi

Aug 09, 2025

शादी के बाद दीपांशी और निकिता (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

मुजफ्फरनगर में लिव-इन रिलेशन का मामला सामने आया है। जिसमें रिश्ते में दो बहनों ने शादी कर एक साथ रहने का निश्चय किया है। एक पक्ष ने आइजीआरएस में शिकायत की। जिसमें उन्होंने बताया कि बहन की बेटी बहला फुसलाकर उनकी बेटी को भगा ले गई है। पुलिस ने दोनों से संपर्क किया। पता चला कि वह गाजियाबाद में है और यहीं पर फैक्ट्री में काम कर रही है। पुलिस के बुलावे पर दोनों बहने जब थाना पहुंची तो उन्हें देखकर लोग चौंक गए। एक पेंट शर्ट में थी जबकि दूसरी माथे में सिंदूर लगाए पुलिस के सामने हाजिर हुई। जहां उनके बयान हुए।‌ मामला सिखेड़ा और तितावी थाना क्षेत्र का है। ‌

घर से बात कर गाजियाबाद पहुंचे

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली निकिता और सिखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली दीपांशी पिछले डेढ़ साल से लिव इन रिलेशन में है। दोनों घंटों फोन पर बात किया करती थी। निकिता के घर वालों को दीपांशी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। दोनों बहनों को लेकर दोनों परिवारों में विवाद भी हुआ। बीते 26 फरवरी को दीपांशी और निकिता घर से भाग गई।

आईजीआरएस में शिकायत

निकिता के घर से भगाने के बाद उसके पिता ने आईजीआरएस पर बेटी के भाग जाने की शिकायत दर्ज कराई। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी भांजी बेटी को बहला फुसलाकर भाग ले गई है। आईजीआरएस पर की गई शिकायत पर तितावी थाना पुलिस ने जांच शुरू की। दोनों बहनों से संपर्क किया गया। पुलिस ने दोनों को ही थाने पर बुलाया।

दीपांशी पैंट शर्ट में तो निकिता सिंदूर लगा कर पहुंची

पुलिस के बुलावे पर थाने पहुंची दीपांशी और निकिता को देखकर लोग चौंक गए। दीपांशी पैंट-शर्ट और निकिता माथे पर सिंदूर लगाए मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों से बातचीत की और उनके बयान दर्ज कराये। इसके बाद दोनों को पुलिस ने घर भेज दिया।

डेढ़ साल से एक दूसरे को जानते हैं

दीपांशी ने बताया कि निकिता उसके मामा की लड़की है। उनकी डेढ़ साल से मुलाकात हुई थी। तब से एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने बीए तक पढ़ाई किया और गाजियाबाद में ही एक कंपनी में नौकरी करती है। उन्हें और उनके परिवार को मामा से खतरा है। पुलिस ने हम दोनों के बयान लिए हैं। हमने अपनी बात पुलिस के सामने रख दी है। फिलहाल निकिता दीपांशी के साथ उसके घर पर है।

निकिता के घर वाले नाराज

निकिता के घर वाले काफी नाराज है। इस संबंध में निकिता ने बताया कि उन्होंने 3 अगस्त को दिल्ली में एग्रीमेंट के आधार पर शादी की है। मेरे परिवार वाले मुझे और बुआ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने उनके बयान ले लिए हैं। पुलिस से उन्होंने इस संबंध में शिकायत भी की है। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे गाजियाबाद की फैक्ट्री में काम करते हैं। ‌

Updated on:

09 Aug 2025 03:44 pm

Published on:

09 Aug 2025 03:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / दो बहनों का लिव-इन रिलेशन: लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, ममेरी बहन से कर ली शादी, पहुंच गई गाजियाबाद

