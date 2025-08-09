दो बहनों का लिव-इन रिलेशन: लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, ममेरी बहन से कर ली शादी, पहुंच गई गाजियाबाद

मुजफ्फरनगर में लिव-इन रिलेशन का मामला सामने आया है। जिसमें रिश्ते में दो बहनों ने शादी कर एक साथ रहने का निश्चय किया है। एक पक्ष ने आइजीआरएस में शिकायत की। जिसमें उन्होंने बताया कि बहन की बेटी बहला फुसलाकर उनकी बेटी को भगा ले गई है। पुलिस ने दोनों से संपर्क किया। पता चला कि वह गाजियाबाद में है और यहीं पर फैक्ट्री में काम कर रही है। पुलिस के बुलावे पर दोनों बहने जब थाना पहुंची तो उन्हें देखकर लोग चौंक गए। एक पेंट शर्ट में थी जबकि दूसरी माथे में सिंदूर लगाए पुलिस के सामने हाजिर हुई। जहां उनके बयान हुए।‌ मामला सिखेड़ा और तितावी थाना क्षेत्र का है। ‌