6 महीने पहले ही हुई थी शादी; वीडियो कॉल पर पत्नी की कड़वी बातें कांटे की तरह चुभी! पति ने गुस्से में ये क्या कर डाला?

Crime News: 6 महीने पहले ही शख्स की शादी हुई थी। वीडियो कॉल पर शख्स को पत्नी की बातें कांटे की तरह चुभी। जिसके बाद उसने खौफनाक कदम उठाया।

less than 1 minute read
मुजफ्फरनगर

image

Harshul Mehra

Oct 29, 2025

man from muzaffarnagar spoke to wife on video call then hanged himself in saudi arabia

वीडियो कॉल पर पत्नी की कड़वी बातें कांटे की तरह चुभी! फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक 24 साल के शख्स ने सुसाइड कर लिया। सऊदी अरब से भारत में अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल के दौरान शख्स ने आत्महत्या कर ली।

घर की छत से फांसी लगाकर आत्महत्या

पुलिस की माने तो आस मोहम्मद अंसारी ने 26 अक्टूबर को रियाद में अपने घर की छत से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी सानिया (21) के साथ तीखी बहस के बाद अंसारी ने खौफनाक कदम उठाया।

शव को मुजफ्फरनगर वापस लाने की कोशिशें जारी

मृतक के परिवार के मुताबिक, घटना के बाद अंसारी की पत्नी ने सऊदी अरब में रहने वाले रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी दी। जो तुरंत उसके घर पहुंचे। जहां शख्स मृत मिला। परिवार के रिश्तेदार, अमजद अली ने बताया कि शव को दफनाने के लिए मुजफ्फरनगर वापस लाने की कोशिशें जारी हैं।

इसी साल 7 अप्रैल को हुई थी शख्स की शादी

मृतक के परिजनों का कहना है कि इस जोड़े की शादी इसी साल 7 अप्रैल को भोपा गांव में हुई थी। अंसारी करीब ढाई महीने पहले काम के लिए सऊदी अरब गया था। परिवार वालों ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास को सूचित कर दिया गया है। सात ही शव को वापस लाने के लिए जरूरी कागजात तैयार किए जा रहे हैं।

सांसद हरेन्द्र मलिक ने मामले को लेकर क्या कहा?

मामले को लेकर मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के सांसद हरेन्द्र मलिक ने कहा कि परिवार की हरसंभव मदद की जा रही है। साथ ही वह खुद भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

Published on:

29 Oct 2025 01:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / 6 महीने पहले ही हुई थी शादी; वीडियो कॉल पर पत्नी की कड़वी बातें कांटे की तरह चुभी! पति ने गुस्से में ये क्या कर डाला?

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

