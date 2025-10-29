6 महीने पहले ही हुई थी शादी; वीडियो कॉल पर पत्नी की कड़वी बातें कांटे की तरह चुभी! पति ने गुस्से में ये क्या कर डाला?

मृतक के परिजनों का कहना है कि इस जोड़े की शादी इसी साल 7 अप्रैल को भोपा गांव में हुई थी। अंसारी करीब ढाई महीने पहले काम के लिए सऊदी अरब गया था। परिवार वालों ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास को सूचित कर दिया गया है। सात ही शव को वापस लाने के लिए जरूरी कागजात तैयार किए जा रहे हैं।