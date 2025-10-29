6 महीने पहले ही हुई थी शादी; वीडियो कॉल पर पत्नी की कड़वी बातें कांटे की तरह चुभी! पति ने गुस्से में ये क्या कर डाला?

वीडियो कॉल पर पत्नी की कड़वी बातें कांटे की तरह चुभी! फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक 24 साल के शख्स ने सुसाइड कर लिया। सऊदी अरब से भारत में अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल के दौरान शख्स ने आत्महत्या कर ली।
पुलिस की माने तो आस मोहम्मद अंसारी ने 26 अक्टूबर को रियाद में अपने घर की छत से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी सानिया (21) के साथ तीखी बहस के बाद अंसारी ने खौफनाक कदम उठाया।
मृतक के परिवार के मुताबिक, घटना के बाद अंसारी की पत्नी ने सऊदी अरब में रहने वाले रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी दी। जो तुरंत उसके घर पहुंचे। जहां शख्स मृत मिला। परिवार के रिश्तेदार, अमजद अली ने बताया कि शव को दफनाने के लिए मुजफ्फरनगर वापस लाने की कोशिशें जारी हैं।
मृतक के परिजनों का कहना है कि इस जोड़े की शादी इसी साल 7 अप्रैल को भोपा गांव में हुई थी। अंसारी करीब ढाई महीने पहले काम के लिए सऊदी अरब गया था। परिवार वालों ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास को सूचित कर दिया गया है। सात ही शव को वापस लाने के लिए जरूरी कागजात तैयार किए जा रहे हैं।
मामले को लेकर मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के सांसद हरेन्द्र मलिक ने कहा कि परिवार की हरसंभव मदद की जा रही है। साथ ही वह खुद भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग