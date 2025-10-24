पिता ने बेटे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट; बहू पर भी नहीं आई दया: क्या है पूरा मामला?

रॉबिन को पेट में गोली लगी, जिसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे मेरठ रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान रॉबिन की मौत हो गई। वहीं, रविता को गोली लगने से मामूली चोट आई है, लेकिन वह मानसिक सदमे में हैं। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता ब्रजवीर को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रजवीर किसान है और सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखता था।