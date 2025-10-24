पिता ने बेटे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट; बहू पर भी नहीं आई दया: क्या है पूरा मामला?

पिता ने बेटे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पिता ने अपने बेटे-बहू की गोली मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक कलह के कारण इस भयानक घटना को अंजाम दिया गया।
घटना भोपा थाना इलाके के भोकारेहड़ी गांव की बताई जा रही है। पारिवारिक विवाद के कारण पिता ने आपा खोते हुए अपने बेटे रॉबिन सहरावत और बहू रविता पर गोली चलाई। इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई जबकि बहू गंभीर रूप से घायल है। इस घटना ने परिवार को बर्बाद कर दिया है और पूरे गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस की माने तो आरोपी पिता ब्रजवीर सिंह और उनके बेटे रॉबिन के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार सुबह ब्रजवीर ने गुस्से में आकर घर में रखी अपनी लाइसेंसी बंदूक से रॉबिन और उसकी पत्नी रविता पर गोली चला दी।
रॉबिन को पेट में गोली लगी, जिसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे मेरठ रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान रॉबिन की मौत हो गई। वहीं, रविता को गोली लगने से मामूली चोट आई है, लेकिन वह मानसिक सदमे में हैं। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता ब्रजवीर को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रजवीर किसान है और सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखता था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद SSP संजय कुमार मौके पर पहुंचे। जहां फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इक्ट्ठा किए। मामले को लेकर SSP ने बताया कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे और बहू पर फायरिंग की थी। उससे पूछताछ की जा रही है और बहू का बयान भी दर्ज किया जाएगा। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग