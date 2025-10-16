मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा; साथी भी गिरफ्तार, हथियार और मोटरसाइकिल समेत ये चीजें बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा। फोटो सोर्स-IANS
Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया।
मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान इदरीश (पुत्र अनीश, निवासी महावतपुर थाना सिविल लाइन, रूड़की (हरिद्वार) के रूप में हुई है। वहीं उसके साथी निहाल उर्फ रिहान (पुत्र नसीर आलम, जो उसी गांव का रहने वाला है) को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चाकू, मोटरसाइकिल और लूट के 4 हजार 500 रुपए बरामद किए हैं।
घटना के संबंध में CO सिटी राजू कुमार साव ने बताया कि बुधवार को दिन में आस मोहम्मद ने मुजफ्फरनगर पुलिस को तहरीर दी थी कि दो अज्ञात बदमाशों ने उनके पिता से पैसे लूट लिए। विरोध करने पर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल आरोपी ए-टू-जेड रोड की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई। इस वजह से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। साथ ही कुछ ही दूरी पर उसके साथी को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात करना कबूल कर लिया है।
मामले में CO राजू कुमार साव ने कहा, "जब पुलिस ने बदमाशों को घेरा, तो उन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश भागने की कोशिश में पकड़ा गया। दोनों बदमाश हरिद्वार जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से हथियार, मोटरसाइकिल और लूट के रुपए बरामद किए गए हैं।''
