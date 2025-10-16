मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा; साथी भी गिरफ्तार, हथियार और मोटरसाइकिल समेत ये चीजें बरामद

देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल आरोपी ए-टू-जेड रोड की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई। इस वजह से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। साथ ही कुछ ही दूरी पर उसके साथी को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात करना कबूल कर लिया है।