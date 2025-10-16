Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा; साथी भी गिरफ्तार, हथियार और मोटरसाइकिल समेत ये चीजें बरामद

Crime News: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से जानिए हथियार और मोटरसाइकिल समेत क्या बरामद किया गया है?

2 min read

मुजफ्फरनगर

image

Harshul Mehra

Oct 16, 2025

muzaffarnagar news robber arrested after encounter

मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा। फोटो सोर्स-IANS

Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया।

तमंचा, कारतूस, चाकू, मोटरसाइकिल बरामद

मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान इदरीश (पुत्र अनीश, निवासी महावतपुर थाना सिविल लाइन, रूड़की (हरिद्वार) के रूप में हुई है। वहीं उसके साथी निहाल उर्फ रिहान (पुत्र नसीर आलम, जो उसी गांव का रहने वाला है) को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चाकू, मोटरसाइकिल और लूट के 4 हजार 500 रुपए बरामद किए हैं।

आरोपियों को तलाश में थी पुलिस

घटना के संबंध में CO सिटी राजू कुमार साव ने बताया कि बुधवार को दिन में आस मोहम्मद ने मुजफ्फरनगर पुलिस को तहरीर दी थी कि दो अज्ञात बदमाशों ने उनके पिता से पैसे लूट लिए। विरोध करने पर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

मुठभेड़ में एक बदमाश के लगी गोली

देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल आरोपी ए-टू-जेड रोड की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई। इस वजह से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। साथ ही कुछ ही दूरी पर उसके साथी को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात करना कबूल कर लिया है।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले में CO राजू कुमार साव ने कहा, "जब पुलिस ने बदमाशों को घेरा, तो उन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश भागने की कोशिश में पकड़ा गया। दोनों बदमाश हरिद्वार जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से हथियार, मोटरसाइकिल और लूट के रुपए बरामद किए गए हैं।''

ये भी पढ़ें

दिवाली बोनस की घोषणा के बाद CM योगी का एक और बड़ा ऐलान; अब इनके खाते में आएंगे 5850 रुपये!
लखनऊ
cm yogi adityanath

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 12:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा; साथी भी गिरफ्तार, हथियार और मोटरसाइकिल समेत ये चीजें बरामद

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Diwali : इस बार दिवाली पर मुजफ्फरनगर में नहीं चला सकेंगे पटाखे! जानिए वजह

SP City Muzaffarnaga
मुजफ्फरनगर

1 लाख का इनामी डकैत….लूट और रंगदारी समेत 15 से ज्यादा केस; मेहताब पुलिस की ठांय-ठांय में ढेर

mehtab killed in police encounter
मुजफ्फरनगर

मौत की ऐसी दस्तक कि एक ही झटके में परिवार के 6 लोगों की चली गई जान, जिंदगी और मौत से लड़ रहा बेटा

Accident
मुजफ्फरनगर

Encounter : यूपी में अपराध का एक और अध्याय खत्म, पुलिस एनकाउंटर में एक लाख का ईनामी ढेर

Encounter
यूपी न्यूज

कमरे में थे लड़का-लड़की तभी पहुंची पुलिस, भागने का रास्ता नहीं मिला तो लड़के ने उठाया खौफनाक कदम

Goli Kand
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.