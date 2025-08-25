UP Crime: सट्टे से बनाई 6.3 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति; अब पुलिस ने लिया ये कड़ा एक्शन

जब्ती की घोषणा ढोल-नगाड़ों और लाउडस्पीकर से सार्वजनिक रूप से की गई। जब्त की गई संपत्तियों की किसी भी बिक्री या उपयोग पर रोक लगा दी गई है। SSP संजय कुमार वर्मा ने पुष्टि की कि प्रदीप कुमार और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(ए) (गैंगस्टर गतिविधियों के जरिए अर्जित की गई संदिग्ध संपत्ति की कुर्की) के तहत कार्रवाई की गई है।