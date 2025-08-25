UP Crime: सट्टे से बनाई 6.3 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति; अब पुलिस ने लिया ये कड़ा एक्शन

UP Crime: मुजफ्फरनगर पुलिस ने रविवार को बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञाना गांव के सट्टा संचालक की 6.3 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रदीप कुमार और उसके गिरोह से जुड़े चार मकान, एक ओयो होटल और छह बीघा कृषि भूमि जब्त की।
जब्ती की घोषणा ढोल-नगाड़ों और लाउडस्पीकर से सार्वजनिक रूप से की गई। जब्त की गई संपत्तियों की किसी भी बिक्री या उपयोग पर रोक लगा दी गई है। SSP संजय कुमार वर्मा ने पुष्टि की कि प्रदीप कुमार और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(ए) (गैंगस्टर गतिविधियों के जरिए अर्जित की गई संदिग्ध संपत्ति की कुर्की) के तहत कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा, "ये संपत्तियां पिछले कई सालों से चल रहे सट्टे और जुए के धंधों से हुई अवैध कमाई से खरीदी गई थीं। CO,SDM और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की।"
बता दें कि प्रदीप कुमार पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है।