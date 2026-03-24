इंटर परीक्षा में चचेरे भाई से बेहतर नंबर लाने की थी चुनौती, सेकंड डिवीजन आने पर छात्रा ने की खुदकुशी

मामले की छानबीन करती पुलिस
Bihar News: क्या बोर्ड परीक्षाओं में मिले नंबर कभी एक इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में हुई एक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है। सोमवार को, जब बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के नतीजे जारी हुए, तो 18 साल की छात्रा अल्पना रानी को उम्मीद थी कि वह परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होगी और फर्स्ट डिवीजन हासिल करेगी। लेकिन, जब नतीजे घोषित हुए, तो वह सेकंड डिवीजन में पास हुई। उम्मीद से कम नंबर मिलने का सदमा इतना गहरा था कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
छात्रा के परिवार वालों के मुताबिक, अल्पना एक बहुत ही होशियार छात्रा थी, जिसकी खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। उसने खेल-खेल में या शायद अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए अपने चचेरे भाई को एक चुनौती दी थी। चुनौती यह थी कि वह न सिर्फ इंटरमीडिएट परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन हासिल करेगी, बल्कि अपने चचेरे भाई से ज्यादा नंबर भी लाएगी।
सोमवार 23 मार्च को जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नतीजे घोषित किए, अल्पना को पता चला कि उसे 286 नंबर मिले हैं। नियमों के मुताबिक, इसका मतलब था कि वह सेकंड डिवीजन में पास हुई है। यह एहसास कि वह अपने चचेरे भाई से पीछे रह गई है और कुछ ही नंबरों से फर्स्ट डिवीजन हासिल करने से चूक जाने की बात अल्पना के मन में घर कर गई। उसे लगा कि वह वही चुनौती हार गई जो उसने खुद दी थी और यह मानी हुई हार उसके लिए एक असहनीय बोझ बन गई।
अपने नतीजे देखने के बाद, अल्पना पूरी तरह से टूट गई थी। वह चुपचाप घर के अंदर एक कमरे में चली गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल या आवाज नहीं आई, तो उसके परिवार वालों ने जबरदस्ती दरवाजा खोला, जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर वे डर के मारे चीख पड़े।
अल्पना सीलिंग फैन से लटकी हुई थी। उसे तुरंत सरैया के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत छात्रा के दादा अशर्फी राम अपने दुख में बेहाल हैं। उन्होंने बताया कि अल्पना सिर्फ परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से ही बहुत ज्यादा परेशान थी।
घटना की जानकारी मिलते ही, सरैया के ट्रेनी IPS अधिकारी और कार्यवाहक स्टेशन इंचार्ज प्रसन्ना एमवी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एसआई अशोक राम के साथ मिलकर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए, FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की एक टीम को भी बुलाया गया, उन्होंने वहां से वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा किए हैं। फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH भेजा गया है।
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