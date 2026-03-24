इंटर परीक्षा में चचेरे भाई से बेहतर नंबर लाने की थी चुनौती, सेकंड डिवीजन आने पर छात्रा ने की खुदकुशी

Bihar News: क्या बोर्ड परीक्षाओं में मिले नंबर कभी एक इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में हुई एक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है। सोमवार को, जब बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के नतीजे जारी हुए, तो 18 साल की छात्रा अल्पना रानी को उम्मीद थी कि वह परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होगी और फर्स्ट डिवीजन हासिल करेगी। लेकिन, जब नतीजे घोषित हुए, तो वह सेकंड डिवीजन में पास हुई। उम्मीद से कम नंबर मिलने का सदमा इतना गहरा था कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।