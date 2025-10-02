नागौर की मिर्धा कॉलेज में एमएससी की 71 फीसदी सीटों पर छात्राओं का कब्जा

जिला मुख्यालय के मिर्धा कॉलेज में एमएससी में प्रवेश को लेकर हाल ही जारी की गई मेरिट लिस्ट से स्पष्ट हो रहा है कि उच्च शिक्षा में अब छात्राएं न केवल छात्रों की बराबरी कर रही हैं, बल्कि छात्रों से आगे निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रवेश ही छात्राओं का ज्यादा हुआ है, बल्कि आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में भी छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार, उच्च शिक्षा में छात्राओं का दबदबा बढऩे से न केवल महिला शिक्षा को बल मिलेगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह बदलाव भविष्य में और भी अधिक सकारात्मक परिणाम लाएगा, जिससे महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी।