Raksha Bandhan 2025: दिल को छू लेने वाली मिसाल… राजस्थान में यहां 35 साल से मुस्लिम भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांध रही हिंदू बहन

नागौर। देश में धर्म और संप्रदाय को लेकर चर्चाएं गरम होने लगी है, वहीं एक हिंदू बहन और मुस्लिम भाई के स्नेह का रिश्ता दिल को छू लेने वाली मिसाल है। पिछले 35 वर्षों से खजवाना कस्बे की कमला देवी प्रजापत हर रक्षाबंधन पर अपने मुस्लिम धर्मभाई सदीक गौरी की कलाई पर राखी बांध रही हैं। यह रिश्ता खून का तो नहीं है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से इससे कहीं ज्यादा गहरा है।