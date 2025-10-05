लाडनूं थाने के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने बताया कि रामदेवराम झूरिया (57) और उसकी पत्नी रामी देवी ( 55) ने लाडनूं-निंबी जोधा रोड स्थित अपने फार्महाउस में कीटनाशक का सेवन किया। पहले रामीदेवी ने विषैला पदार्थ निगला। तबीयत बिगड़ने पर पति और अन्य परिजनों ने उसे राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। हालत गम्भीर देख चिकित्सकों ने उसे सीकर रैफर कर दिया। लेकिन रास्ते में नेछवा के उसने दम तोड़ दिया।