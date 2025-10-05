Patrika LogoSwitch to English

नागौर

Rajasthan: प​त्नी के मरते ही पति ने भी दी जान, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम

दंपती ने देर शाम अपने फार्महाउस में कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।

less than 1 minute read

नागौर

image

Anil Prajapat

Oct 05, 2025

couple-commits-suicide

रामी देवी और रामदेवाराम। फोटो: पत्रिका

नागौर। लाडनूं उपखंड क्षेत्र के ग्राम चक गोरेड़ी निवासी दंपती ने देर शाम अपने फार्महाउस में कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। शनिवार को दोनों का पोस्टमार्टम कराने के बाद एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। आत्महत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लाडनूं थाने के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने बताया कि रामदेवराम झूरिया (57) और उसकी पत्नी रामी देवी ( 55) ने लाडनूं-निंबी जोधा रोड स्थित अपने फार्महाउस में कीटनाशक का सेवन किया। पहले रामीदेवी ने विषैला पदार्थ निगला। तबीयत बिगड़ने पर पति और अन्य परिजनों ने उसे राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। हालत गम्भीर देख चिकित्सकों ने उसे सीकर रैफर कर दिया। लेकिन रास्ते में नेछवा के उसने दम तोड़ दिया।

पत्नी की मौत के बाद पति ने पिया कीटनाशक

पत्नी की मृत्यु होने पर घर लौटे रामदेवराम ने भी कीटनाशक खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजने रामदेव को रात करीब 8:30 बजे अस्पताल लेकर गए। गंभीर हालत देख चिकित्सकों ने उसे भी सीकर रैफर किया। रास्ते में रात करीब 10:30 बजे रामदेवराम की भी मौत हो गई। रामदेवराम भाइयों में सबसे छोटा था। उसके एक बेटा और एक बेटी है, दोनों की शादी हो चुकी है।

दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

पति-पत्नी की अर्थी एक साथ उठी और दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र नरेन्द्र ने माता-पिता को एक साथ मुखाग्नि दी, जिससे पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई हरिनारायण झूरिया की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

