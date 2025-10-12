Patrika LogoSwitch to English

नागौर

रुलानिया हत्याकांड के बाद रोहित गोदारा गैंग ने शराब कारोबारी को दी धमकी, वीरेन्द्र चारण के मैसेज से सनसनी

रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों ने चितावा थाना क्षेत्र के एक सामान्य शराब कारोबारी को निशाना बनाते हुए फिरौती की खुली धमकी देकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

2 min read

नागौर

image

Rakesh Mishra

Oct 12, 2025

Virendra Charan

रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा वीरेन्द्र चारण। फाइल फोटो- पत्रिका 

कुचामनसिटी/चितावा (नागौर)। कुचामन क्षेत्र में पांच दिन पहले फिरौती नहीं देने पर व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद अब चितावा के शराब कारोबारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे वीरेन्द्र चारण की ओर से दी गई है। इसने रुलानिया की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना की जिम्मेदारी ली थी।

रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों ने चितावा थाना क्षेत्र के एक सामान्य शराब कारोबारी को निशाना बनाते हुए फिरौती की खुली धमकी देकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। धमकी मिलने के बाद पीड़ित कारोबारी ने 11 अक्टूबर को चितावा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस ने आनन-फानन में उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाई है।

कारोबारी भाजपा का कार्यकर्ता

जिस शराब कारोबारी को धमकी मिली है, उसकी पत्नी पूर्व में सरपंच रह चुकी है और वह स्वयं एक भाजपा का कार्यकर्ता है। कारोबारी के पास गत 4 अक्टूबर को एक विदेशी नंबर से रंगदारी के लिए कॉल आया। उन्होंने नजरअंदाज करते हुए कॉल काट दिया।

गत 6 अक्टूबर को दूसरा कॉल आया, लेकिन विदेशी नंबर होने के कारण उन्होंने नहीं उठाया। इसके बाद 10 अक्टूबर को गैंग ने चुनौती दे दी। पीड़ित के वाट्सएप पर वीरेन्द्र चारण के नाम से एक ऑडियो मैसेज आया। इस मैसेज में साफ तौर पर फिरौती की मांग करते हुए धमकी दी गई कि यदि मांग पूरी नहीं की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। धमकी में गोगामेड़ी हत्याकांड का हवाला भी दिया गया।

ऑडियो में क्या कहा

शराब कारोबारी के वाट्सएप पर 10 अक्टूबर को आए ऑडियो मैसेज में वीरेन्द्र चारण बोलता है, ‘जय माता री… दो बार फोन कर दिया, वापस कोई रिप्लाई नहीं आया, थारे दिमाग में कोई बात होवे तो बताइयो, काल ने कोई और कोई फर्क आएड़ो हुए तो बताइयो, कोई दिमाग में होवे तो बताइयो, मन वापस फोन करियो, मैं वीरेन्द्र बोलू हूं।’

