रुलानिया हत्याकांड के बाद रोहित गोदारा गैंग ने शराब कारोबारी को दी धमकी, वीरेन्द्र चारण के मैसेज से सनसनी

गत 6 अक्टूबर को दूसरा कॉल आया, लेकिन विदेशी नंबर होने के कारण उन्होंने नहीं उठाया। इसके बाद 10 अक्टूबर को गैंग ने चुनौती दे दी। पीड़ित के वाट्सएप पर वीरेन्द्र चारण के नाम से एक ऑडियो मैसेज आया। इस मैसेज में साफ तौर पर फिरौती की मांग करते हुए धमकी दी गई कि यदि मांग पूरी नहीं की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। धमकी में गोगामेड़ी हत्याकांड का हवाला भी दिया गया।