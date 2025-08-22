राजस्थान में BJP को फिर बड़ा झटका: नागौर जिला परिषद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी को हराया

नागौर। जिले की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को मात दी है। जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पुरखाराम भंवरिया ने भाजपा उम्मीदवार को कड़े मुकाबले में हराते हुए जीत दर्ज की। मतगणना शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित विधि कॉलेज में चार राउंड में पूरी हुई। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने 7684 मत हासिल किए, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 7336 वोट मिले। इस तरह भंवरिया ने 348 मतों के अंतर से जीत दर्ज की।