Rajasthan: पाली से हरियाणा जा रहे ट्रक कंटेनर में लगी भीषण आग, अंदर भरी थी रूई…. जेसीबी से तोड़कर आग पर पाया गया काबू

ट्रक कंटेनर में लगी आग (फोटो-पत्रिका)
नागौर। सोमवार शाम नागौर-लाडनूं राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेह बायपास के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब रुई से भरे एक कंटेनर में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग पूरे कंटेनर में फैल गई और मौके पर धुएं का गुबार छा गया। आग बुझाने के लिए कंटेनर को जेसीबी से तोड़ना पड़ा। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई।
जानकारी के अनुसार, कंटेनर चालक जगजीत सिंह रानी (पाली) से रुई लेकर हरियाणा जा रहा था। शाम करीब छह बजे डेह बायपास के पास उसे कंटेनर से जलने की तेज गंध महसूस हुई। उसने तुरंत वाहन को सड़क किनारे एक ढाबे पर रोका और देखा कि कंटेनर के भीतर से धुआं उठ रहा है। बिना देर किए उसने दमकल विभाग को सूचना दी।
कुछ ही देर में नागौर नगर परिषद की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। लेकिन कंटेनर पूरी तरह बंद था, जिससे आग बुझाने में मुश्किल आई। आखिर जेसीबी मंगवाकर कंटेनर को तोड़ा गया, तब जाकर दमकलकर्मियों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
नगर परिषद के अग्निशमन अधिकारी कालूराम ने बताया कि आग लगने की वजह से कंटेनर में भरी पूरी रुई जलकर खराब हो गई। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते खतरे को भांप लिया, नहीं तो हादसा भयावह रूप ले सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
