राजस्थान में तीन राज्यों के राज्यापाल ने जैन आचार्य नित्यानंद सूरीश्वर का किया अभिनंदन, जनवरी में पद्मश्री पुरस्कार की हुई थी घोषणा

इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए पद्मश्री जैन संत नित्यानंद सूरीश्वर ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं है, यह पूरे संत समाज का सम्मान है। यह उस परम्परा की प्रतिष्ठा है, जिसको मैंने चुना। उन्होंने कहा कि संतों के मन में जन-जन के कल्याण की भावना निहित है। मैंने कभी सम्मान के लिए काम नहीं किया। संत तो पथ प्रदर्शक होते हैं। साधु का जीवन समाज को सही दिशा देने के लिए होता है। यह सम्मान मुझे हमेशा जीवन भर यह संकल्प याद दिलाता रहेगा कि मैं मानव कल्याण व जनहित के लिए काम करता रहूं। उन्होंने कहा कि देश के सांसद और विधायक निष्काम भाव से काम करें तो जनता सुखी हो जाएगी।