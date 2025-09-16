Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

IMD ने 10 से ज्यादा जिलों के लिए दे दिया येलो अलर्ट, राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले होगी बारिश

Monsoon Weather News: पश्चिमी राजस्थान के जिलों से जहां से मानसून की विदाई शुरू हुई है, सभी जिलों में अच्छी बरसात हुई है। सबसे ज्यादा बरसात नागौर जिले में हुई है जो सामान्य से करीब 85% से अधिक है।

नागौर

Akshita Deora

Sep 16, 2025

rain
Photo: Patrika

IMD Alert: राजस्थान से मानसून की विदाई की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) के अनुसार इस बार मानसून ने सामान्य से तीन दिन पहले ही रुख मोड़ लिया है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई 14 सितंबर से मानी गई है। विदाई की रेखा श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर से होकर गुजर रही है।

आमतौर पर प्रदेश में मानसून की विदाई की सामान्य तिथि 17 सितंबर होती है, लेकिन इस बार 14 सितंबर को ही नागौर समेत पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों से इसकी विदाई घोषित हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक विदाई का मतलब है कि अब इन इलाकों में बारिश की संभावना लगभग खत्म हो गई है। हालांकि इसके बाद भी हल्की फुहार या बादल छा सकते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर इसे मानसून का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

ये भी पढ़ें

IMD की चेतावनी: फिर बदलेगा मौसम, मानसून विदाई से पहले होगी बारिश, अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी
जयपुर
image

पश्चिमी राजस्थान से ही होती है शुरुआत

पश्चिमी राजस्थान जैसे श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर आदि शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहां हवा जल्दी सूख जाती है और बारिश की संभावना सबसे पहले खत्म हो जाती है। इसलिए दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की ‘लाइन’ हर साल सबसे पहले यहीं से खींची जाती है। इसके बाद धीरे-धीरे यह रेखा पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश और फिर उत्तर भारत की ओर बढ़ती जाती है।

85% ज्यादा हुई बारिश

पश्चिमी राजस्थान के जिलों से जहां से मानसून की विदाई शुरू हुई है, सभी जिलों में अच्छी बरसात हुई है। सबसे ज्यादा बरसात नागौर जिले में हुई है जो सामान्य से करीब 85% से अधिक है। गंगानगर में मानसून की अच्छी बरसात हुई है। वहीं इसके बाद जोधपुर में भी जमकर पानी बरसा है। इस बार बाड़मेर में पिछली बार से कम बारिश दर्ज की गई है।

18-19 सितंबर को 10+ जिलों में येलो अलर्ट

16 सितंबर - कोई अलर्ट जारी नहीं किया है लेकिन उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है।

17 सितंबर - कोई अलर्ट जारी नहीं किया है लेकिन उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है।

18 सितंबर - येलो अलर्ट जारी करते हुए बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है।

19 सितंबर - येलो अलर्ट जारी करते हुए सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है।

20 सितंबर - कोई अलर्ट जारी नहीं किया है लेकिन कोटा, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: जाते-जाते तरबतर करके जाएगा मानसून; 18,19 सितंबर को इन 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
जयपुर
Rajasthan Rain alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 12:03 pm

Published on:

16 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / IMD ने 10 से ज्यादा जिलों के लिए दे दिया येलो अलर्ट, राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले होगी बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.