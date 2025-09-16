IMD ने 10 से ज्यादा जिलों के लिए दे दिया येलो अलर्ट, राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले होगी बारिश

आमतौर पर प्रदेश में मानसून की विदाई की सामान्य तिथि 17 सितंबर होती है, लेकिन इस बार 14 सितंबर को ही नागौर समेत पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों से इसकी विदाई घोषित हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक विदाई का मतलब है कि अब इन इलाकों में बारिश की संभावना लगभग खत्म हो गई है। हालांकि इसके बाद भी हल्की फुहार या बादल छा सकते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर इसे मानसून का हिस्सा नहीं माना जाएगा।