नागौर

Rajasthan Accident : बाड़मेर रिफाइनरी के कर्मियों से भरी मिनी बस की स्काॅर्पियो से टक्कर, 11 घायल

Nagaur : डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं क्षेत्र में रात करीब 10.30 बजे निंबी जोधा बाईपास पर स्काॅर्पियो व मिनी बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। जानें उसके बाद क्या हुआ?

नागौर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 16, 2025

Nagaur : डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं क्षेत्र में रात करीब 10.30 बजे निंबी जोधा बाईपास पर स्काॅर्पियो व मिनी बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। जानें उसके बाद क्या हुआ?
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Nagaur : डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं क्षेत्र में रात करीब 10.30 बजे निंबी जोधा बाईपास पर स्काॅर्पियो व मिनी बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस खतरनाक भिंड़त में करीब 11 लोग घायल हो गए। इसके बाद तो हाहाकार मच गया। दुर्घटना की सूचना पर लाडनूं डीएसपी विक्की नागपाल, निंबी जोधा थानाधिकारी रामेश्वर लाल और एनएचएआई की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद तेजगति से राहत कार्य शुरू हुआ। घायलों को तुरंत निंबी जोधा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उन्हें लाडनूं के सरकारी हॉस्पिटल में रैफर किया गया।

भैंस को बचाने के लिए मिनी बस को साइड में उतारा

निंबी जोधा थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि हुआ यह कि मिनी बस के सामने भैंस आ गई। मिनी बस ड्राइवर ने भैंस को बचाने के लिए गाड़ी को साइड में उतारा। उसी वक्त सामने से तेज गति से स्कार्पियो आ रही थी। इसके बाद मिनी बस स्कार्पियो से जा भिड़ी। मिनी बस सालासर से बाड़मेर पचपदरा जा रही थी।

राहत, हादसे में किसी की नहीं हुई मृत्यु

रामेश्वर लाल ने बताया कि राहत की बात यह रही थी इस हादसे में किसी की मृत्यु नहीं हुई। दो लोग स्कॉर्पियो में सवार थे, टक्कर के बाद स्कॉर्पियो के एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे जनहानि नहीं हुई। वहीं मिनी बस में बाड़मेर की रिफाइनरी में काम करने वाले सवार 10 लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो में सवार एक व्यक्ति को चोट लगी। हालांकि सभी को सामान्य उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मिनी बस सवार लोग यूपी और बिहार के रहने वाले थे।

हादसा निंबी जोधा बाईपास पर हुआ

थाना अधिकारी ने बताया कि हादसा निंबी जोधा बाईपास पर हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची निंबी जोधा थाना पुलिस, एनएचएआई की टीम ने घायलों को 108 व टोल एम्बुलेंस की मदद से पहले निंबी जोधा के सरकारी हॉस्पिटल ले गए। फिर उन्हें लाडनूं के सरकारी हॉस्पिटल में रैफर किया।

Updated on:

16 Aug 2025 12:05 pm

Published on:

16 Aug 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan Accident : बाड़मेर रिफाइनरी के कर्मियों से भरी मिनी बस की स्काॅर्पियो से टक्कर, 11 घायल

