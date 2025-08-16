Rajasthan Accident : बाड़मेर रिफाइनरी के कर्मियों से भरी मिनी बस की स्काॅर्पियो से टक्कर, 11 घायल

Nagaur : डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं क्षेत्र में रात करीब 10.30 बजे निंबी जोधा बाईपास पर स्काॅर्पियो व मिनी बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस खतरनाक भिंड़त में करीब 11 लोग घायल हो गए। इसके बाद तो हाहाकार मच गया। दुर्घटना की सूचना पर लाडनूं डीएसपी विक्की नागपाल, निंबी जोधा थानाधिकारी रामेश्वर लाल और एनएचएआई की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद तेजगति से राहत कार्य शुरू हुआ। घायलों को तुरंत निंबी जोधा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उन्हें लाडनूं के सरकारी हॉस्पिटल में रैफर किया गया।