एक्शन मोड में नागौर पुलिस : शहर के प्रमुख स्थानों पर दबिश, आधा दर्जन को पकड़ा

एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर एएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में कोतवाली सीआई वेदपाल शिवरान एवं उनकी टीम एवं कमांडो टीम ने सात-आठ गाडि़यों के साथ शहर के रेलवे स्टेशन चौराहा से कार्रवाई की शुरुआत की। यहां बिना नम्बरी वाहनों के साथ एक बुलेट को जब्त किया, जिसकी नम्बर प्लेट नियमानुसार नहीं थी। साथ ही साइलेंसर से पटाखे भी बोल रहे थे। इसके बाद पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के बाहर संचालित शराब दुकान पर दबिश दी, जहां कुछ लोग टिन शेड में बैठे शराब पी रहे थे। यहां से तीन शराबियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने मानासर चौराहे पर दबिश देकर बिना नम्बर के वाहन जब्त किए।