नागौर

एक्शन मोड में नागौर पुलिस : शहर के प्रमुख स्थानों पर दबिश, आधा दर्जन को पकड़ा

पुलिस ने बासनी चौराहा, रेलवे स्टेशन, मानासर, मूण्डवा चौराहा, विजय वल्लभ चौराहा, बस स्टैण्ड, दिल्ली दरवाजा, गांधी चौका सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दबिश देकर शराब पीने वालों के साथ बिना नम्बरी वाहन किए जब्त

नागौर

Shyam Lal Choudhary

Sep 18, 2025

एक्शन मोड में नागौर पुलिस
एक्शन मोड में नागौर पुलिस

नागौर. शहर में बुधवार रात को नागौर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। शहर में शराब की दुकानों पर देर रात तक शराब पीने, शहर की सड़कों पर बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ने, बिना नम्बर की गाडि़यां लेकर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया दिखाते हुए कार्रवाई की, जिससे शराब दुकानदारों एवं बदमाशों में हलचल मच गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के नेतृत्व में करीब तीन घंटे तक की गई कार्रवाई ने शहर में अच्छा संदेश दिया, वहीं बदमाशों में खौफ भी पैदा हो गया।

पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के बाहर संचालित शराब दुकान पर दबिश दी

एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर एएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में कोतवाली सीआई वेदपाल शिवरान एवं उनकी टीम एवं कमांडो टीम ने सात-आठ गाडि़यों के साथ शहर के रेलवे स्टेशन चौराहा से कार्रवाई की शुरुआत की। यहां बिना नम्बरी वाहनों के साथ एक बुलेट को जब्त किया, जिसकी नम्बर प्लेट नियमानुसार नहीं थी। साथ ही साइलेंसर से पटाखे भी बोल रहे थे। इसके बाद पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के बाहर संचालित शराब दुकान पर दबिश दी, जहां कुछ लोग टिन शेड में बैठे शराब पी रहे थे। यहां से तीन शराबियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने मानासर चौराहे पर दबिश देकर बिना नम्बर के वाहन जब्त किए।

आधी सड़क पर कब्जा, पुलिस ने दी चेतावनी

मानासर से पुलिस की टीमें मूण्डवा चौराहा पहुंची, जहां एक चाय की दुकान पर काफी लोग बैठे थे तथा आधी सड़क पर वाहन खड़े होने से यातायात बाधित हो रहा था। यहां पुलिस ने बिना नम्बर वाले आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया। साथ ही सीआई शिवरान ने दुकानदार को रात आठ बजे दुकान बंद करने के लिए कहा, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी। गौरतलब है कि चाय की दुकान के आगे काफी अतिक्रमण किया हुआ है और यहां आने वाले लोग अपने वाहन सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है।

पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया

नो-एंट्री में घुसाया ट्रक, चालक गिरफ्तार

पुलिस टीमें विजय वल्लभ चौराहा से गांधी चौक जाने लगी तो एक ट्रक चालक ने दिल्ली दरवाजा के आगे वाहन फंसा दिया। इस दौरान उसने आगे-पीछे लेने के दौरान दुकानों के आगे लगे तिरपाल भी फाड़ दिए। पुलिस ने रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक वह नीचे नहीं उतरा और ट्रक को भगाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस ने गांधी चौक में दबिश दी, लेकिन यहां पहले ही सूचना मिलने से कार्रवाई नहीं हो पाई।

नाकाबंदी भी की

एएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के प्रमुख रास्तों पर बुधवार शाम 7 से 10 बजे तक नाकाबंदी की गई। इसके साथ शहर के प्रमुख चौराहों एवं स्थलों पर अचानक दबिश देकर बदमाश किस्म के लोगों को पकड़ा, जो रात के समय शहर का माहौल खराब करते हैं। उन्होंने बताया कि शराब दुकानों के पास बैठकर शराब पीने वाले एवं देर रात तक चाय की थडि़यों पर बैठने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

18 Sept 2025 10:40 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / एक्शन मोड में नागौर पुलिस : शहर के प्रमुख स्थानों पर दबिश, आधा दर्जन को पकड़ा

