Nagaur : नागौर की रूण ग्राम पंचायत में नवाचार : 15 सौ बीघा से हटाया जूली फ्लोरा, तालाब में बढ़ी पानी की आवक

Nagaur News : नागौर जिले की रूण ग्राम पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। पत्रिका के अभियान को सार्थक करते हुए यहां ग्राम पंचायत ने 15 सौ बीघा बंजर अंगोर भूमि से जूली फ्लोरा (अंग्रेजी बबूल) को हटाकर जमीन को जीवनदान दिया है। इस पहल से तालाब में पानी जाने का रास्ता साफ हो गया और तालाब में पानी की आवक भी बढ़ गई। साथ ही पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुलभ हुई।