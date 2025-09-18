पानी भरने गए ट्रैक्टर चालक की हो जाती मौत! टैंकर सहित 30 फीट गहरे तालाब में डूबा, ऐसे बची जान

नागौर: जिले के गोगेलाव गांव में बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। जब पानी भरते समय ट्रैक्टर टैंकर तालाब में डूब गया। घटना के वक्त चालक समय रहते ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा।
पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार, तालाब के किनारे ट्रैक्टर चालक उस्मान खान ट्रैक्टर से टैंकर में पानी भर रहा था। जैसे ही टैंकर में पानी भरना शुरू हुआ, ट्रैक्टर अचानक फिसलकर तालाब में गिर गया। गनीमत रही कि चालक तुरंत नीचे कूद गया और सुरक्षित बाहर आ गया। ट्रैक्टर-टैंकर अनियंत्रित होकर लगभग 30 फीट गहरे पानी में चला गया।
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर-टैंकर को बाहर निकालने का प्रयास किया। प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सदर थाना पुलिस को सूचित किया।
मौके पर पहुंचे एएसआई शिवराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की। कांस्टेबल सुरेंद्र काला और कांस्टेबल बाबूलाल ने तालाब में उतरकर क्रेन की मदद से ट्रैक्टर और टैंकर को बाहर निकाला।
इस दौरान तालाब परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और सभी हादसे की नजदीकी से निगरानी कर रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन की समय पर मदद की सराहना की।
पुलिस ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ और चालक उस्मान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि तालाब या किसी भी जलाशय के किनारे भारी वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद ग्रामीणों से तालाब के किनारे वाहन लगाने में सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह किया।