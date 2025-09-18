पानी भरने गए ट्रैक्टर चालक की हो जाती मौत! टैंकर सहित 30 फीट गहरे तालाब में डूबा, ऐसे बची जान



पुलिस ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ और चालक उस्मान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि तालाब या किसी भी जलाशय के किनारे भारी वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद ग्रामीणों से तालाब के किनारे वाहन लगाने में सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह किया।