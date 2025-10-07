नागौर के जेएलएन अस्पताल में फायर ड्रिल नहीं, अग्निशमन यंत्र जर्जर, क्या सुरक्षित हैं हमारे मरीज?

रविवार रात को जयपुर के एसएमएस अस्पताल की तरह यदि जेएलएन अस्पताल या एमसीएच विंग में कहीं आग लग गई तो बड़ा हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जेएलएन अस्पताल के फायर फाइटिंग सिस्टम की वितरण प्रणाली में लगे पाइप, नोजल, वाल्व और सिलेंडर आदि कई जगह से गायब हो चुके हैं। अस्पताल में कुछ जगह स्मॉकडिटेक्शन सिस्टम लगा है, लेकिन खराब है। जबकि फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम में डिटेक्शन सिस्टम रक्षा की पहली आपश्यकता होती है। इसमें हीट सेंसर, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म आदि शामिल हैं, जो आग या धुएं की उपस्थिति का पता लगाकर सायरन बजाते हैं। वहीं दूसरी एमसीएच विंग में अग्निशमन यंत्र के अलावा कुछ नहीं है।