डीडवाना-कुचामन जिला DM, एसडीएम व तहसीलदार के वाहनों की कुर्की का आदेश, जानिए पूरा मामला

कोर्ट ने माना कि प्रशासनिक अधिकारी कोर्ट के आदेश लागू करने के इच्छुक नहीं हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इजराय मामलों को छह माह में निपटाने का निर्देश दिया है। यह मामला राष्ट्रीय कार्य योजना में भी शामिल है, लेकिन आठ साल से लंबित है और बार-बार आदेश के देने बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अदालत ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए अपर जिला न्यायाधीश ने जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है ताकि डिक्री की पालना हो सके।