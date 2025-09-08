न्यूरोलॉजिकल बीमारियों व दर्द के इलाज में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका

नागौर. जिंदगी की भाग-दौड़ में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इनमें स्ट्रोक, पार्किन्सन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गिलियन बेरी सिंड्रोम, रीढ़ की हड्डी की चोटें और न्यूरोपैथी जैसी स्थितियां प्रमुख हैं। इन बीमारियों का असर सिर्फ मांसपेशियों और गतिशीलता पर ही नहीं, बल्कि रोगी के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। लकवा और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में मरीज बिस्तर पर जीवनयापन करने को मजबूर हो जाता है, ऐसे मरीजों के लिए फिजियो थैरेपी वरदान से कम नहीं है। ऐसे मरीजों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह अत्यावश्यक इलाज है।