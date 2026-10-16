16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

कुल की रस्म के साथ 775वें उर्स का समापन, जायरीन हुए रवाना

नागौर. हजरत सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 775वां उर्स शुक्रवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। असर की नमाज के बाद दरगाह में कुल की रस्म अदा की गई। इससे पहले जुम्मे की नमाज के बाद महफिलखाने में कव्वाली की महफिल सजी। कव्वालों ने सूफी साहब की शान में कलाम पेश कर जायरीन को रुहानी माहौल में सराबोर किया। उर्स के अंतिम दिन दरगाह और मेला मैदान में जायरीन की भीड़ रही। कुल की रस्म पूरी होने के बाद बाहर से आए जायरीन की घर वापसी शुरू हो गई।
2 min read
Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 16, 2026

The Sikh community, which assists with the arrangements at the Urs

Dargah Committee officials with members of the Sikh community who assisted with the arrangements during the Urs.

कव्वाली में गूंजे सूफियाना कलाम, मेले में उमड़ी भीड़; व्यवस्थाओं में सहयोग देने वाले सिख समाज का सम्मान

नागौर. हजरत सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 775वां उर्स शुक्रवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। असर की नमाज के बाद दरगाह में कुल की रस्म अदा की गई। इससे पहले जुम्मे की नमाज के बाद महफिलखाने में कव्वाली की महफिल सजी, जिसमें कव्वालों ने सूफी साहब की शान में कलाम पेश किए। उर्स के अंतिम दिन दरगाह और मेला मैदान में जायरीन की भीड़ रही। रस्म पूरी होने के साथ ही बाहर से आए जायरीन की घर वापसी शुरू हो गई। दरगाह कमेटी अध्यक्ष हाजी शमशेर खान ने बताया कि कुल की रस्म के दिन जुम्मे की नमाज में बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। नमाज से पहले मस्जिद में हुई तकरीर में उलेमाओं ने सूफी साहब की शिक्षाओं पर चलने, जरूरतमंदों की मदद करने और सभी धर्मों का सम्मान करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी हो। सूफी साहब की जिंदगी त्याग, एकता और भाईचारे की सीख देती है। कुल की रस्म के दौरान दरगाह के मेला मैदान में बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे। लोगों ने दुकानों पर खरीदारी की और बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। सोहन हलवे की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही रही। जायरीन ने घरों और रिश्तेदारों के लिए सोहन हलवा पैक करवाया। दरगाह में जायरीन मजार पर मन्नतों के धागे बांधकर दुआएं मांगते नजर आए। नगर परिषद के उपसभापति शरीफ कुरैशी की ओर से लंगर की व्यवस्था की गई।

सिख समाज और सहयोगियों का सम्मान
उर्स के दौरान लंगरखाने सहित विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थाएं संभालने वाले पंजाब से आए सिख समाज के लोगों का दरगाह कमेटी ने सम्मान किया। अध्यक्ष हाजी शमशेर खान ने उनके सहयोग की सराहना की। सिख समाज के प्रतिनिधियों ने भी जरूरत पडऩे पर सहयोग का भरोसा दिलाया। दावते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने उर्स के दौरान व्यवस्थाएं संभालीं। अंतिम दिन हाजी अमजद अत्तारी और हाजी एजाज अत्तारी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अली शेर खान, चैतराम भादू, डॉ. राजदीप, अशोक शर्मा, जगदीश टांडी, दिनेश मिर्धा, सुरेंद्र बेड़ा, नवीन भाकल, डॉ. लेखा मील, पोकर राम, रविन्द्र व विनय सहित अन्य सहयोगियों का सम्मान किया गया।

नागौर में 775वें उर्स के अंतिम दिन दरगाह के मेला मैदान में उमड़े जायरीन।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 09:26 pm

Published on:

16 Oct 2026 09:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / कुल की रस्म के साथ 775वें उर्स का समापन, जायरीन हुए रवाना

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सफाई की बदहाली पर खबर का असर, अब वार्डवार अभियान चलाएगी नगर परिषद

Chairman Santosh Tak and others in the Municipal Council meeting
नागौर

जीरे के भाव में 10 दिन में 2 हजार रुपए का उछाल, किसानों की बल्ले-बल्ले

Nagaur. Agricultural Produce Market
नागौर

नागौर की अनूठी रामलीला: श्रीराम से लक्ष्मण तक, मंच पर बेटियों का राज

किरदार निभाती राम व लक्ष्मण का दो बेटियां
नागौर

Rajasthan Panchayat Election: जब दो वफादार कार्यकर्ताओं के बीच फंसा पेंच, तब जानिए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कैसे चुना प्रत्याशी?

hanuman beniwal lottery ticket distribution nagar zila parishad nagaur
नागौर

एक दशक बाद फिर दिखेगा हाथ से रातभर मतपत्र तैयार करने का नजारा

AI Genrate
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.